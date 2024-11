Janja xinga Elon Musk em evento do G20, e bilionário responde

A primeira-dama Janja xinga e afirma não ter medo do bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, durante sua participação neste sábado (16) no Cria G20, evento do G20 Social no Rio.

Após um som alto no local, ela brinca e chega a se abaixar, como se estivesse se protegendo: "Acho que é o Elon Musk!". E complementa ao se levantar: “Eu não tenho medo de você, inclusive... Fuck you, Elon Musk!”. Em resposta, o bilionário rebateu: "🤣🤣 Eles vão perder a próxima eleição".

Veja também PontoPoder Capitais brasileiras registram protestos contra a escala 6x1 PontoPoder Lula quer sancionar lei que eleva cotas para 30% em concursos na próxima semana

Janja fez um discurso defendendo políticas de regulamentação das redes sociais, não só no país, como em todo o mundo. Ela também lembrou que já existem iniciativas de regulamentação na União Europeia e em países como a Austrália.

"Eu tenho falado que essa não é uma questão local. Se a gente não fizer essa discussão de forma global, a gente não vai conseguir vencer. Não adianta a gente ter leis aqui no Brasil, o que está difícil de acontecer, a gente sabe todos os empecilhos que tem, se a gente não discutir de forma global", disse.

Troca de "influenciador" para "comunicador digital"

Janja participou da mesa que debateu o combate à desinformação. A mesa contou com a presença do influenciador Felipe Neto; de Humberto Ribeiro, cofundador do Sleeping Giants Brasil; e da ativista filipina Mitzi Jonelle Tan.

Ao pedir a palavra, ela ressalta que não está mais usando o termo "influenciador" e que prefere chamar de "comunicador digital" as pessoas que estão nas redes difundindo informação.



“Não é mais possível viver em um mundo digital de desinformação. Acho que o que a gente viver em um evento climático no Rio Grande do Sul em relação às enchentes e a gente, além de tudo, todo o esforço para socorrer pessoas, tirar pessoas de dentro da água, a gente teve que combater a desinformação”.

Homem morto em atentado em Brasília chamado de "bestão"

Ainda em sua fala, lembrando que a primeira-dama não fazia parte da mesa, Janja lamentou a ausência do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no G20. Ela afirmou que seria importante para a discussão que ele estivesse, mas explicou que não foi possível devido ao atentado ocorrido esta semana em Brasília.

“Por conta do que inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão acabou se matando lá com fogo de artifício.”