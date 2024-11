Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (17/11)

O céu deste domingo pede cautela na comunicação. A Lua segue no signo de Gêmeos e faz um aspecto desafiador com Saturno. Pode ser que você se sinta travado e a inibição dos sentimentos podem atrapalhar a sua expressão. Depois a lua vai se opor a Mercúrio e é possível que o dia seja de dúvida ou dispersão. Evite assinar contratos, conversas difíceis ou fechar negócios. O risco de falar mais do que deve está alto. Você será tentado a compartilhar coisas que talvez fosse melhor guardar para si. Palavras têm poder – use-as com sabedoria.

Áries

Dizer o que pensa é natural para você, mas hoje o céu avisa que sua impulsividade pode ser um problema. A quadratura com Saturno pede paciência e reflexão antes de falar. Não se deixe levar pela vontade de responder na hora; isso pode evitar conflitos desnecessários.

Touro

Você pode se sentir bloqueado emocionalmente ao tentar expressar o que sente. Saturno pesa nas suas palavras, e a oposição entre a Lua e Mercúrio reforça a necessidade de escutar mais do que falar. Concentre-se em organizar suas ideias antes de colocá-las para fora.

Gêmeos

Com a Lua no seu signo em tensão com Saturno e oposição a Mercúrio, controlar sua tendência de falar sem parar será essencial. Pode haver dificuldade em se fazer entender ou até mesmo em manter o foco. Escolha o silêncio estratégico em vez de arriscar um desentendimento.

Câncer

Seu instinto é proteger e nutrir os outros, mas hoje isso pode ser mal interpretado. A quadratura com Saturno pode trazer insegurança, enquanto a oposição com Mercúrio revela a necessidade de dizer menos e ouvir mais. Cuide de si mesmo antes de tentar cuidar de todos.

Leão

A tensão no céu pode trazer desafios nas amizades ou grupos. A quadratura com Saturno exige responsabilidade nas suas palavras, enquanto a oposição com Mercúrio alerta para evitar dramas desnecessários. Seja claro e direto, sem se perder em justificativas.

Virgem

No trabalho ou em conversas importantes, você pode sentir a pressão de Saturno pesando na sua comunicação. A oposição da Lua com Mercúrio em Peixes pode criar confusão. Organize seus pensamentos antes de enviar mensagens ou tomar decisões. A clareza será sua maior aliada.

Libra

Você pode ser instigado a entrar em discussões sobre crenças ou ideias. A quadratura com Saturno pede cautela para não soar rígido, enquanto a oposição Lua-Mercúrio alerta para evitar mal-entendidos. Reflita antes de se posicionar.

Escorpião

O desejo de revelar segredos ou falar sobre assuntos profundos pode ser forte, mas o céu pede cautela. A quadratura com Saturno pode trazer bloqueios, enquanto a oposição com Mercúrio mostra que nem tudo será compreendido como você espera. Preserve sua energia.

Sagitário

Conversas com parceiros ou pessoas próximas podem ficar tensas. Saturno exige comprometimento e maturidade, e a oposição Lua-Mercúrio pede cuidado para evitar respostas apressadas. Ouça antes de reagir e mantenha o equilíbrio nas trocas.

Capricórnio

A quadratura com Saturno, regente do seu signo, traz uma sensação de peso nas responsabilidades do dia. No trabalho ou na vida cotidiana, a oposição Lua-Mercúrio pode gerar ruídos de comunicação. Seja claro, mas também paciente com os outros.

Aquário

Discussões sobre projetos ou as paixões podem encontrar resistência. Saturno no seu signo pede que você respeite seus próprios limites, enquanto a oposição Lua-Mercúrio alerta para não se perder em detalhes ou expectativas irreais. Simplifique.

Peixes

Você pode sentir dificuldade em expressar suas emoções de forma clara. A tensão de Saturno pede que você enfrente os medos de se abrir, mas a oposição Lua-Mercúrio avisa para escolher as palavras com cuidado. Confie na intuição, mas revise suas mensagens antes de enviá-las.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.