Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Conheça o Dia dos Solteiros da China, considerado a Black Friday do país

Zoeira

Dia dos Solteiros é comemorado com Black Friday na China nesta segunda (11); entenda origem da data

Em 2009 o grupo de empresas Alibaba decidiu transformar o Dia dos Solteiros em um grande evento de vendas online

Redação 11 de Novembro de 2024
Loja com promoção de Black Friday

Negócios

Quando vai ser a Black Friday no Brasil? Confira o que é preciso saber antes de comprar

Estabelecimentos podem fazer manobras como dobrar o preço dos produtos

Redação 23 de Outubro de 2024
black friday

Negócios

'Black Fraude'? Veja itens que subiram de preço antes das promoções em Fortaleza

Pesquisa do Procon mostra que algumas empresas elevaram o preço de alguns itens em quase 100%

Redação 23 de Novembro de 2023
Mulher chinesa com sacolas de compras em shopping

Mundo

O que é o 'Dia dos Solteiros' e qual a importância da data para o varejo da China? Entenda

Celebrações da data impactam comércio da potência asiática

Isabella Rifane* 11 de Novembro de 2023
loja com promoções da black friday

Opinião

Como se proteger das fraudes da Black Friday? Veja dicas

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 06 de Novembro de 2023

Negócios

Veja 10 cuidados para evitar golpes na Black Friday

O período costuma ser ambiente favorável para fraudes devido o grande volume de ofertas

Redação 25 de Novembro de 2022
agefis black friday

Negócios

Agefis irá fiscalizar 77 lojas em Fortaleza nesta sexta de Black Friday

As equipes de fiscais devem percorrer as lojas físicas nesta sexta-feira (25), vistoriando possíveis ocorrências consumeristas

Redação 24 de Novembro de 2022
Black Friday em Shopping Center

Negócios

Procon-Fortaleza identifica aumento de preços antes da Black Friday; veja lista

A listagem pode ser utilizada pelos compradores para a comparação antes da decisão de compra no período

Redação 24 de Novembro de 2022
idt, sine, fortaleza, emprego

Papo Carreira

Sine oferta cerca de 3 mil novas vagas de emprego durante a Black Friday

O evento ocorrerá das 8h às 17h, em todas as unidades do IDT/Sine

Redação 23 de Novembro de 2022
cibersegurança

Opinião

Fique atento com os golpes online na Black Friday; saiba os riscos e como prevenir

No Brasil, a data movimenta especialmente o comércio online. O problema é que, para os oportunistas, a ocasião é usada para aplicar golpes

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 20 de Novembro de 2022
1 2 3