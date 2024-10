Quando vai ser a Black Friday no Brasil? Confira o que é preciso saber antes de comprar

A Black Friday 2024 no Brasil acontece na semana do dia 29 de novembro. Com pouco mais de um mês para o "festival" de descontos, alguns empreendimentos já anunciam promoções, mas consumidores devem se manter atentos a fraudes.

A dica de especialistas é planejamento prévio e pesquisa. Há alguns produtos anunciados como promoção, mas que o preço não variou ou variou pouco.

Há lojas que chegam a oferecer descontos que enchem o olho, como 80% em cima do produto. Inclusive, há manobras feitas por alguns comerciantes, como, por exemplo, dobrar o preço normal do item e oferecer 50% de desconto nele, o que rende 50% de lucro ao comércio.

Proteção ao consumidor

Sites como boa reputação e lojas com nome estabelecido no mercado geralmente são boas opções para quem quer aproveitar a Black Friday. O e-commerce, de compras online, é o ambiente mais procurado.

Mas caso clientes desejem ir em shoppings ou lojas de ruas, é necessário colocar em prática a pesquisa prévia.

Uma recomendação, segundo o site do Procon-SP, é sempre pesquisar os preços em sites de comparação e em lojas virtuais e físicas.

Anualmente, o Procon de alguns estados brasileiros costuma divulgar lista de alerta com sites que devem ser evitados. Consumidor com dúvidas pode sempre procurar o correspondente ao órgão na própria cidade ou um dos canais de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor.