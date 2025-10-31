Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Gôndola de supermercado onde ficam os azeites de olivas para compra.

Negócios

Azeite de oliva fica até 15% mais barato em Fortaleza; vejas novos preços

Um conjunto de fatores contribuiu com a redução

Paloma Vargas 15 de Outubro de 2025
Frente de carro elétrico e tomada de carregamento.

Negócios

Nova lei regulamenta pontos de recarga de carros elétricos em Fortaleza

Condomínios e proprietários de estacionamentos privados de uso comum se tornam responsáveis criminalmente em caso de acidente

Paloma Vargas 03 de Outubro de 2025
Mão segurando diversas faturas da concessionária de energia Enel Ceará

Negócios

Clientes da Enel Ceará são notificados sobre cobrança de duas faturas em setembro; veja direitos

A concessionária afirma que não é uma cobrança em duplicidade

Paloma Vargas 29 de Agosto de 2025
Foto que contém homem segurando maquineta para pagamento de conta, enquanto homem se prepara com o cartão em mãos para efetuar o pagamento

Negócios

Com taxa de serviço a 15%, ainda vale a pena pagar 'gorjeta' em Fortaleza? Veja impactos para garçons

Recentemente, a taxa ficou mais alta em restaurantes da Capital

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues 20 de Agosto de 2025
Foto que contém garçom recebendo pagamento em restaurante de Fortaleza

Negócios

Gorjeta mais cara em Fortaleza: bares e restaurantes iniciam cobrança de taxa de serviço de até 15%

Consumidor, no entanto, pode se recusar a pagar

Luciano Rodrigues 08 de Agosto de 2025
foto de cliente em corredor de supermercado

Opinião

Inflação Invisível no Ceará: o custo de receber menos e pagar mais

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 29 de Julho de 2025
Mão segura celular com o app Meu INSS na tela

Opinião

Veja como impedir descontos indevidos no INSS e como recuperar dinheiro retirado em fraude

Operação da Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU) investiga esquema de fraudes com descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 24 de Abril de 2025
Imagem de um par de chinelos que pai recebeu ao invés da compra de um berço

Ceará

Pai compra berço em loja online e recebe chinelos nas vésperas do nascimento de filho, em Fortaleza

Policial Fabiano Cavalcante recebeu o valor total do pedido e encomendou outro berço

Redação 14 de Abril de 2025
Cancelamento unilateral de plano de saúde pode ser considerado uma prática abusiva. na imagem, homem de jaleco e estetoscópio aponta onde outra pessoa deve assinar um contrato

Opinião

Cancelamento unilateral de plano de saúde é legal? Entenda o que diz a lei

A rescisão unilateral ocorre quando a operadora decide encerrar o contrato com o beneficiário sem que este tenha solicitado ou violado as condições previstas no acordo

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 10 de Abril de 2025
Plenário da Câmara de Fortaleza

PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam projeto que proíbe cobrança de taxa para clientes que levarem própria água a restaurante

Segundo proposta, cumprimento da lei deve ser supervisionado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)

Bruno Leite 02 de Abril de 2025
1 2 3