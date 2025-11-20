Nova lei proíbe bloqueio de celulares por inadimplência no Ceará; entenda

O governador Elmano de Freitas sancionou uma lei que proíbe empresas de bloquear o funcionamento de celulares em caso de inadimplência.

A prática, adotada por varejistas e operadoras por meio de softwares instalados nos aparelhos, agora pode enquadrar as empresas às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Medida desproporcional

A norma é de autoria do deputado Guilherme Sampaio (PT). Em sua justificativa, o parlamentar argumentou que o bloqueio é desproporcional, pois impede o uso de funções essenciais e agrava a vulnerabilidade de quem já enfrenta dificuldades financeiras.

O projeto aprovado cita a constituição estadual e princípios do CDC para justificar a medida.