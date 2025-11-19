Diferente de Fortaleza, municípios do Interior decretam ponto facultativo nesta sexta; veja a lista
Gestões municipais estendem feriado da Consciência Negra e ajustam funcionamento dos serviços públicos
Enquanto Fortaleza manteve expediente normal nesta sexta-feira (21), dia seguinte ao feriado nacional da Consciência Negra (20), pelo menos 12 municípios do Interior decidiram decretar ponto facultativo nas repartições públicas, segundo o Diário Oficial dos Municípios do Ceará, publicado pela Aprece.
As prefeituras argumentam que a medida busca “adequar o funcionamento dos órgãos” e organizar a prestação de serviços essenciais.
A decisão vale para órgãos administrativos, com exceção das áreas de saúde de urgência, limpeza pública e segurança, que seguem operando.
Municípios que decretaram ponto facultativo
- Abaiara
- Acopiara
- Altaneira
- Ereré
- Ibaretama
- Palhano
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeré
- Salitre
- Tabuleiro do Norte
- Umari
