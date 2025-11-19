Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Diferente de Fortaleza, municípios do Interior decretam ponto facultativo nesta sexta; veja a lista

Gestões municipais estendem feriado da Consciência Negra e ajustam funcionamento dos serviços públicos

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: O Dia da Consciência Negra é feriado Nacional, celebrado em 20 de novembro
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Enquanto Fortaleza manteve expediente normal nesta sexta-feira (21), dia seguinte ao feriado nacional da Consciência Negra (20), pelo menos 12 municípios do Interior decidiram decretar ponto facultativo nas repartições públicas, segundo o Diário Oficial dos Municípios do Ceará, publicado pela Aprece.

As prefeituras argumentam que a medida busca “adequar o funcionamento dos órgãos” e organizar a prestação de serviços essenciais.

A decisão vale para órgãos administrativos, com exceção das áreas de saúde de urgência, limpeza pública e segurança, que seguem operando.

Municípios que decretaram ponto facultativo

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Altaneira
  4. Ereré
  5. Ibaretama
  6. Palhano
  7. Quixadá
  8. Quixelô
  9. Quixeré
  10. Salitre
  11. Tabuleiro do Norte
  12. Umari

 

 

