'Black Fraude'? Veja itens que subiram de preço antes das promoções em Fortaleza

Algumas lojas de Fortaleza dobraram o preço de produtos na semana que antecede a Black Friday, marcada para esta sexta-feira (24), conforme o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon). O levantamento, no entanto, também considera o comércio online.

O item com maior acréscimo foi uma sanduicheira, vendida por R$ 129,90 na primeira semana da pesquisa (2 a 4 de agosto). Na última semana (entre 13 e 17 de novembro), a sete dias da Black Friday, o item subiu para R$ 249,90, totalizando alta de 47,83%.

Nos mesmos períodos, o custo de uma panela elétrica saltou de R$ 160,00 para R$ 228,71, uma elevação de 30,04%. Na lista, aparecem ainda bicicletas, televisores, smartphones e ar-condicionado. Veja:

Para o levantamento, o Diário do Nordeste considerou apenas os produtos registrados na primeira e na última semana do levantamento. Mas houve aumentos ainda maiores, como um aparelho de ar condicionado (9.000 btus), que subiu R$ 900,00.

No início do mês de agosto, o item da mesma marca foi encontrado em loja física, no valor de R$ 2.199,00, enquanto em novembro o aparelho de ar-condicionado passou a custar, na mesma unidade, R$ 3.099,00, uma elevação de 40,92%.

Ao todo, a pesquisa do Procon Fortaleza monitorou 210 produtos, entre 4 de agosto e 17 de novembro deste ano. Apesar das altas às vésperas do evento, também foram identificadas promoções.

>> Acesse o levantamento completo do Procon

Conforme a presidente do órgão, Eneylândia Rabelo, as empresas que anunciam falsas ofertas com o intuito de atrair o consumidor para uma promoção não verdadeira, podem responder a processo administrativo e serem multadas em até R$ 15 milhões.

Ela explica que o consumidor pode realizar pesquisa de preços em sites especializados que apresentam o comportamento de preços de diversos produtos nos últimos meses. "Outra dica é optar pelo pagamento em cartão de crédito, pois, ocorrendo algum problema de oferta não cumprida ou possível fraude em sites, é possível suspender o pagamento via empresa de cartão de crédito", orienta.

Para evitar clonagens do cartão, ela sugere optar pela modalidade virtual temporária no aplicativo do banco.

Veja como escapar dos falsos descontos na Black Friday:

Pesquise em sites de busca de preços o comportamento do valor do produto de seu interesse nos últimos meses;

Registre os preços antes da Black Friday com prints da tela ou foto;

Efetue compras em sites confiáveis. Para verificar a segurança da página, clique no símbolo de cadeado que aparece no canto da barra de endereço ou no rodapé da tela. O endereço da loja virtual deve começar com (https://);

Todo site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico onde a loja possa ser encontrada ou o endereço eletrônico para que possa ser contatada e números de telefone;

Computadores de acesso público não devem ser usados para comércio eletrônico ou internet banking;

Analise a descrição do produto e compare com outras marcas;

É muito importante imprimir ou salvar todos os documentos que demonstrem a oferta e confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios etc);

Nas compras pela internet, dê preferência ao pagamento com cartão de crédito, de forma parcelada. Isto pode ajudar o consumidor a pedir cancelamento da compra ou devolução de valores, caso seja vítima de golpes;

Gere um cartão de crédito temporário no app de sua operadora. Geralmente, esses cartões servem somente para uma compra efetuada. Isto reduz a possibilidade de clonagem de dados e senhas.

Veja quais os seus direitos na Black Friday: