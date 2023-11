Shoppings de Fortaleza oferecem descontos de até 70% na Black Friday; veja horários de funcionamento

A Black Friday chega nesta sexta-feira (24) em todo o Brasil, e diversos shoppings de Fortaleza já aderiram a 13ª edição da liquidação no País. Por isso, centros comerciais da Capital têm lojas com até 70% de desconto, condições especiais para compras e até horários de funcionamento diferenciados.

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, considera a Black Friday uma oportunidade para o consumidor adquirir produtos com valores mais competitivos.

"Muitas lojas, inclusive, começaram a fazer as liquidações já no início de novembro. A grande vantagem da Black Friday é que ela é democrática, ou seja, lojas de rua, do centro, da Monsenhor Tabosa e de shoppings, todas participam. Trata-se de uma oportunidade que o consumidor tem de, no final do ano, comprar um produto com preço mais competitivo. E os produtos que estão sendo mais procurados pelos consumidores, levando em consideração os anos anteriores, são os eletrônicos, roupas, calçados, perfumes e relógios”, elencou Assis.

Para auxiliar os clientes a se organizarem nas compras, o Diário do Nordeste listou os horários em que os estabelecimentos operarão, descontos oferecidos aos clientes e possibilidades de compra.

Iguatemi Bosque

O shopping Iguatemi Bosque terá funcionamento diferenciado durante a Black Friday. Os três dias serão repletos de descontos de até 70% nos segmentos de eletroeletrônicos, perfumaria, moda, cosméticos, calçados e mais.

Sexta-feira (24): 9h às 23h;

Sábado (25): de 9h às 22h e

Domingo (26): de 12h às 21h.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

No RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, o público pode usufruir das promoções com descontos de 30% a 70% durante a liquidação Happy Friday. A promoção ocorre durante este fim de semana.

Sexta-feira (24) e sábado (25): Lojas, quiosques e operações de alimentação, das 9h às 22h

Domingo (26): Lojas e quiosques, das 12h às 21h; operações de alimentação, das 9h às 22h.

North Shopping Fortaleza

O North Shopping Fortaleza irá conceder 200 pares de ingressos para o cinema acompanhados de um combo de pipoca e refrigerante totalmente gratuitos. A promoção estará disponível nesta quinta-feira (23), a partir das 12h.

Clientes também terão descontos de 10 reais em corridas de Uber, com raio de 5,2 km.

Sexta-feira (24): 9h às 22h;

Sábado (25): 9h às 22h;

Domingo (26): 12h às 21h.

Shopping Benfica

O Shopping Benfica terá funcionamento diferenciado durante a Black Friday, além de estacionamento gratuito.

Sexta-feira (24) e sábado (25): lojas e quiosques das 9h às 22h; praça de alimentação das 10h às 22h.

Domingo (26): 11h às 21h praça de alimentação; 11h30 às 21h lojas e quiosques.

Shopping Parangaba

O shopping Parangaba iniciou a semana de grandes ofertas, a "Week Tudo", desde a última terça-feira (21). A Week Tudo terá ofertas especiais em todos os setores: informática, vestuário, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos e muito mais. A campanha "Week Tudo" vai da terça (21) até o domingo (26).

Sexta (24) e sábado (25): 09h às 22h

Domingo: 12h às 21h.

Shopping Del Paseo

O Shopping Del Paseo terá ofertas exclusivas para a Black Friday. Desde a última segunda-feira (24), até a sexta-feira (24), as diversas lojas do shopping vão oferecer até 70% de desconto. Além disso, na sexta, os clientes que comprarem a partir de R$ 150 terão estacionamento grátis.

Sexta (24) e sábado (24): de 9h às 22h.

Shopping Aldeota

O shopping Aldeota terá funcionamento normal durante a Black Friday, mas as lojas terão promoções com descontos iniciando em 20%.

North Shopping Jóquei

O North Shopping Jóquei irá conceder 200 pares de ingressos para o cinema acompanhados de um combo de pipoca e refrigerante totalmente gratuitos. A promoção estará disponível nesta quinta-feira (23), a partir das 12h, exclusivamente através do aplicativo do shopping.

O shopping também contará com o "Balão Premiado", onde haverão sorteios de brindes.

Sexta-feira (24): 9h às 22h;

Sábado (25): 9h às 22h;

Domingo (26): 12h às 21h.

Via Sul

O shopping Via Sul irá conceder 200 pares de ingressos para o cinema acompanhados de um combo de pipoca e refrigerante totalmente gratuitos. A promoção estará disponível nesta quinta-feira (23), a partir das 12h, apenas no aplicativo do shopping.

Das 18h às 20h da sexta-feira (24), os clientes poderão estourar um balão para ganhar um brinde. Na sexta (24) e no sábado (25), das 14h às 18h, serão disponibilizados 25 vouchers de desconto de R$ 10 na Uber para viagens com um raio de até 4km e no sábado (25), o estacionamento será gratuito, das 14h às 18h.

Sexta-feira (24): 9h às 22h;

Sábado (25): 9h às 22h;

Domingo (26): 12h às 21h.

Grand Shopping

O Grand Shopping contará com ação promoções durante todo o fim de semana de Black Friday. Nesta sexta-feira (24), o estacionamento será gratuito.

Terrazo Shopping

O Terrazo Shopping vai promover a sua 1ª Black Friday após a inauguração. De 24 a 26 de novembro, os clientes que visitarem o shopping irão encontrar produtos com descontos de até 70%. A diversidade de itens inclui eletroeletrônicos, smartphones, cosméticos, maquiagem, roupas, acessórios, calçados, entre outros. O estacionamento na sexta-feira será gratuito.

Um locutor itinerante anunciará as melhores promoções das lojas em dois horários: das 12h às 14h e das 18h às 21h. Já nos dias 25 e 26 de novembro, haverão apresentações teatrais na praça de alimentação, locutor itinerante anunciando as promoções das lojas, DJ animando o mall das 17h às 19h, distribuição de pipoca no piso L02, cosplayers e outras atrações.

North Shopping Maracanaú

O shopping North Shopping Maracanaú irá conceder 200 pares de ingressos para o cinema acompanhados de um combo de pipoca e refrigerante totalmente gratuitos. A promoção estará disponível nesta quinta-feira (23), a partir das 12h. O estabelecimento contará com uma "Roleta de Prêmios" que estará localizada no piso 2, próximo ao coworking.

Sexta-feira (24): 9h às 22h;

Sábado (25): 9h às 22h;

Domingo (26): 12h às 21h.

Av. Monsenhor Tabosa

As lojas de rua da Avenida Monsenhor Tabosa irão também realizar uma campanha de Black Friday. Conforme a Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa (Almont), os descontos são de até 70%, que estarão sinalizados nas etiquetas e vitrines das lojas.