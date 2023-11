CEO da Binance anuncia saída e empresa pagará multa bilionária para encerrar investigações

Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, anunciou a saída do cargo na empresa nesta terça-feira (21). A ação faz parte de um acordo com reguladores dos Estados Unidos para arquivar uma investigação contra a exchange de criptomoedas. As informações são do Wall Street Journal.

A Binance admitiu violações da legislação americana de combate à lavagem de dinheiro e pagará uma multa de US$ 4,36 bilhões para encerar o caso. O grupo ainda é suspeito de envolvimento em fraude bancária. Segundo a publicação, o objetivo do acordo é preservar a capacidade da exchange de continuar operando.

Veja também

O empresário se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais, afirmando que a decisão não foi "emocionalmente fácil". "Como acionista e ex-CEO com conhecimento histórico de nossa empresa, permanecerei à disposição da equipe para consultas conforme necessário, de acordo com a estrutura estabelecida em nossas resoluções com agências dos EUA", disse.

O cargo de CEO da Binance será ocupado pelo executivo Richard Teng, que era responsável pelas operações da empresa em mercados regionais.

Violações

O Departamento de Justiça americano informou, em comunicado, que a empresa é acusada de violações que incluem a falha na implementação de programas para prevenir e denunciar transações suspeitas com terroristas, incluindo o Hamas, além de hackers e outros criminosos.

“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Em sua defesa, Zhao afirmou que a Binance não admitiu os crimes de fraude com recursos de clientes nem prática de manipulação de mercado, afastando sua empresa do caso FTX.