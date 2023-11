Venda da Enel Ceará é suspensa temporariamente por acionistas da empresa

Os acionistas controladores da Enel decidiram suspender temporariamente a análise e prospecção para potencial venda da sua unidade no Ceará (antiga Coelce).

A informação foi dada ao mercado nesta quarta-feira (22), em comunicado de Fato Relevante na B3 (Bolsa de Valores brasileira). Atualmente a unidade do Ceará vale aproximadamente R$ 3,5 bilhões na B3.

No final do ano passado, a companhia italiana havia divulgado a intenção de venda da concessionária cearense. A ação fazia parte de um plano de alienação de ativos que tinha como objetivo principal a concentração de esforços da empresa nos serviços prestados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Porém, neste momento, a Enel teria decidido esperar a movimentação dos planos de concessão do governo federal para decidir o seu futuro no Ceará e, por isso, suspendeu temporariamente o processo.

O contrato de concessão da Enel no Ceará vai até 2028 e a renovação pode ocorrer já sob novas regras definidas pelo Ministério de Minas e Energia que estão sendo analisadas pelo Tribunal de Contas da União.

A italiana Enel possui 74% das ações da Coelce, que também tem a Eletrobras como acionista relevante. Pelo menos duas empresas estariam interessadas na compra da Enel Ceará, são elas a Equatorial e CPFL.