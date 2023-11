Caminhão derruba postes e deixa moradores sem energia em Fortaleza

Um caminhão de grande porte derrubou seis postes, no cruzamento da avenida Brisa Leste com a avenida Deputado Paulino Rocha, no bairro Castelão, em Fortaleza. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (1º), por volta das 6h10. De acordo com a AMC, as vias que estavam bloqueadas, já foram liberadas.

Veja também

Conforme informações apuradas no local pela Verdinha, o condutor do veículo tentou fazer uma manobra, colidiu com um poste e um transformador, e os outros caíram em sequência. Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido.

Foto: Reprodução/Nathally Kimberly

Segundo a Enel, a previsão é de que a energia volte às 17h. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estão no local e orientam pedestres e motoristas. A via foi liberada para o trânsito por volta das 9h40.

Nota da Enel

A Enel informa que equipes estão trabalhando no local para substituição da estrutura danificada. A companhia informa também que está enviando um gerador ao local para dar apoio a uma sede da Secretaria de Saúde do município e alguns clientes da região.