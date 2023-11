Consumidores relatam carga insuficiente de energia em Fortaleza: 'micro-ondas não funciona'

Moradores de uma rua da primeira etapa do Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, convivem com um dilema em relação ao abastecimento de energia no local há cerca de um ano. Isso porque, quando anoitece, fica difícil usar os eletrodomésticos. “É tão baixa a energia que o portão automático não funciona, o micro-ondas não funciona”, relata o psicólogo Fábio Paz.

Desde que percebeu o problema, o morador do José Walter vem entrando em contato com a Enel Distribuição Ceará. Técnicos da companhia foram até o local pelo menos quatro vezes e, de acordo com ele, a solução é sempre na mesma linha: aumentar a carga da rede no transformador e puxar mais duas fases até a casa, que é a última da linha.

“É como se o transformador tivesse sido colocado há muito tempo e, com o passar do tempo, as pessoas foram consumindo mais energia e a Enel não atualizou a carga de energia fornecida para essa região, acho que deve acontecer em várias partes da cidade com redes mais antigas”, pontua o consumidor.

Fábio lembra que muitos protocolos por queda de energia e por baixa potência já foram abertos junto à Enel. Inclusive foi feita uma reclamação na própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que de acordo com ele encaminhou a situação à ouvidoria da Enel.

“A Aneel enviou um e-mail no fim de outubro dizendo que ia realizar um estudo do carregamento no local, iniciando no último dia 11, com prazo de 30 dias corridos para a conclusão e que se não fosse possível resolver imediatamente, seria programada a execução para o mais rápido possível”, disse Fábio.

A reportagem procurou a Aneel sobre o assunto, mas não houve resposta até o momento.

Percebendo o problema na própria casa e suspeitando de outros moradores da rua estarem enfrentando a mesma situação, Fábio usou um multímetro, aparelho que permite medir a voltagem, na casa de alguns vizinhos e constatou: a energia que chega está abaixo de 200 volts. Na casa de Fábio, a energia à noite fica em torno de 170 volts.

Um desses consumidores não quis se identificar, mas disse que chegou a perder um refrigerador em decorrência do problema. “Lá em casa está com esse mesmo problema de falta de energia, oscilação. Inclusive, no ano passado, minha geladeira queimou e o técnico disse que foi por causa da energia, aí ele teve que colocar um estabilizador para não queimar mais a geladeira. É problema direto de energia lá em casa, fica piscando, falta e volta”.

Consumidor produz energia solar

Para Fábio, que possui um sistema de geração fotovoltaica com 15 placas no telhado da residência, a frustração é ainda maior, já que ele produz energia, mas não desfruta dela à noite, período do dia em que mais precisa. “Ainda tem essa agravante, porque aqui a gente tem energia solar”, lamenta.

Presidente do Conselho de Consumidores da Enel Ceará, Erildo Pontes afirma que a companhia tem obrigação de fornecer a energia elétrica, produto que o consumidor está comprando. “Ou você recebe 220 volts, que é monofásico, ou recebe 380, que é trifásico. Se ele está recebendo 170 volts, está muito longe do que deve receber”.

Ele disse que, conforme resolução da própria Aneel, o que pode acontecer é uma pequena oscilação para mais ou para menos, mas que, nesse caso, está muito abaixo do que seria uma “pequena oscilação técnica”. “Energia mais baixa pode provocar queima de equipamento”, lembra.

“A região, quando ela cresce, é preciso que seja feita a troca do transformador, porque os consumidores pagam para ter uma energia de qualidade”, pontua Erildo Pontes. Ele detalha que, no caso de ser um problema coletivo, eles podem procurar, além da Aneel, entidades como o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), o Programa Estadual de Defesa do Consumidor (Decon) ou a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará, até maio de 2023 foram realizados junto ao Decon 1.246 atendimentos relacionados à Enel. "Vícios no produto ofertado", "não cumprimento do contrato" e "problemas relacionados à garantia do serviço" são os temas mais reclamados. Em maio deste ano, o MPCE multou em R$ 15 milhões a Enel por condutas irregulares e ineficiência na prestação do serviço público.

A reportagem também procurou o Procon para saber quantas reclamações contra a distribuidora foram registradas junto ao órgão municipal e o teor dos registros, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria.

Resposta da Enel

Em nota, a Enel informou que foi feita uma inspeção no local e localizado um defeito, o que tem causado a queda de tensão para os clientes. “A empresa esclarece que já realizou todo o estudo necessário para reparar a rede e que vai programar a execução da correção”. A Enel não respondeu, porém, quando a correção começará a ser feita.

Lucro da Enel triplica em dois anos

A Enel Ceará registrou lucro recorde nos últimos 11 anos. O resultado líquido da companhia alcançou o montante de R$ 640,57 milhões em 2022, volume 31,1% maior que em 2021, que já tinha sido recorde (R$ 488,5 milhões). O valor representa quase o triplo do registrado em 2020, quando a Enel Ceará lucrou R$ 265,18 milhões.

Desde 2012, essa foi a primeira vez que a empresa conquistou lucro líquido superior à marca de R$ 500 milhões, segundo o balanço anual divulgado pela própria Enel Ceará.

Veja a íntegra da nota

A Enel Distribuição Ceará informa que foi realizada uma inspeção na rede local e que localizou um defeito, o que tem causado a queda de tensão para os clientes. A empresa esclarece que já realizou todo o estudo necessário para reparar a rede e que vai programar a execução da correção.

Sobre ressarcimentos, a empresa não identificou solicitações para o cliente encaminhado. Todavia, a empresa esclarece que os consumidores podem dar entrada no pedido atendendo aos seguintes requisitos:

Ser o titular da unidade consumidora onde houve a ocorrência;

Informar a data e o horário prováveis da ocorrência que o cliente acredita que tenha causado o dano;

Relatar o problema apresentado;

Descrever as características gerais do equipamento danificado, tais como: marca, modelo, ano de fabricação etc.

Os clientes da Enel Ceará podem entrar em contato pelo site enel.com.br, pela Central de Relacionamento (0800 285 0196) ou procurar a loja de atendimento mais próxima.