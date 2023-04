Lucro da Enel quase triplica em dois anos, bate recorde e alcança R$ 640 milhões em 2022

Em um ano marcado por polêmicas, como a tentativa de taxação aos provedores de internet, a instauração de uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado, e o anúncio da Enel italiana de vender a distribuidora local, a Enel Ceará registrou lucro recorde nos últimos 11 anos.

O resultado líquido da companhia alcançou o montante de R$ 640,57 milhões em 2022, volume 31,1% maior que em 2021, que já tinha sido recorde (R$ 488,5 milhões). O valor representa quase o triplo do registrado em 2020, quando a Enel Ceará lucrou R$ 265,18 milhões.

Desde 2012, esta foi a primeira vez que a empresa conquistou lucro líquido superior à marca de R$ 500 milhões, segundo o balanço anual divulgado pela própria Enel Ceará.

O incremento de R$ 151,98 milhões no lucro líquido da distribuidora entre 2021 e 2022 pode ser explicado principalmente pela diminuição dos gastos. O relatório aponta que as despesas não gerenciáveis, que incluem energia elétrica comprada para revenda e os encargos do uso do sistema de transmissão, caíram 12,5% no ano passado.

Além disso, cinco dos dez itens detalhados das despesas gerenciáveis também apresentaram redução na comparação com o ano anterior. O destaque ficou por conta da perda de recebíveis de clientes, que apresentou uma redução de 79,3%, seguido por provisão para créditos de liquidação duvidosa (-40%), outras receitas/despesas operacionais (-29,5%) e pessoal (-7,6%).

Ainda assim, o acumulado dos custos gerenciáveis registrou um aumento de 28,5% que, em conjunto com a baixa das despesas não gerenciáveis, totalizou em um aumento do custo de 2,1% em 2022.

O economista Alex Araújo ressalta que a receita líquida apresentou um pequeno crescimento de 5,7%, passando de R$ 8,1 bilhões em 2021 para R$ 8,5 bilhões ano passado. Esse pequeno ganho, portanto, é um responsável menor no crescimento do lucro líquido de 31,1%.

"É importante lembrar que a Enel Ceará é uma concessão. A empresa vai ter que devolver a operação ao Governo. Nesse momento, grande parte da fase de investimentos já passou. Ela está em uma fase de colheita, em que é esperado que tenha uma recorrência de resultados, à medida que a eficiência operacional aumente", explica.

Os bons números da Enel Ceará foram alcançados mesmo com uma retração de 4,3% no número total de consumidores. Segundo o balanço, a companhia tinha 4,12 milhões de clientes no Estado no ano passado contra 4,4 milhões em 2021. A maior redução foi observada entre os consumidores residenciais convencionais, com queda de 8,6%.

Além disso, o volume total de venda e transporte de energia apresentou leve redução de 0,7%, passando de 10,06 GWH para 9,79 GWH.

Enquanto alça bons resultados financeiros, a Enel Ceará segue como a empresa mais reclamada do Estado, conforme registros de 2022 do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). Ao longo do ano passado, foram mais de 4 mil queixas feitas por clientes.

Participação do reajuste

O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon), Ricardo Coimbra, lembra que parte do aumento expressivo do lucro líquido da Enel em 2022 pode estar relacionado com o reajuste tarifário médio de 24,85%.

"Se a gente observar, parte disso (aumento do lucro) pode estar relacionado com o crescimento da tarifa, a parte relacionada com a receita. E na parte relacionada com (a queda da) despesa, a gente observa que a empresa teve uma queda significativa no custo de construção e no custo de transmissão", ressalta.

Nesta terça (18), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário anual de 2023. Os consumidores conectados à baixa tensão sentirão um aumento de 5,51% a partir do próximo sábado (22).

Questionado se pode haver uma discrepância entre o lucro obtido e a qualidade do serviço prestado pela distribuidora, Alex Araújo pontua que apenas pelo balanço da companhia não é possível afirmar, tendo em vista que os números são muito agregados e demonstram eficiência nos ganhos típica do nível de maturidade que a empresa está.

Alex Araújo Economista "O relatório mostra uma empresa bem administrada, organizada, que está gerando caixa e cumprindo os compromissos. No entanto, há um nível de reclamações dos consumidores elevado, que ganhou visibilidade e culminou na abertura da CPI, que coincide com a intenção de venda da empresa. Pode ser que eles estejam relegando a qualidade do atendimento esperando repassar a operação, por exemplo"

Sobre o impacto do reajuste tarifário aos consumidores, o economista destaca que, qualquer aumento gera um impacto negativo ao orçamento das famílias, tendo em vista que o Brasil já passa por um momento de inflação acelerada.

O que diz a Enel

Procurada, a Enel Ceará pontuou, por meio de nota que o lucro em 2022 "teve impacto de fatores não gerenciados pela companhia, como o menor custo de energia (pelo cenário hidrológico mais favorável) e índices de inflação".

O texto também ressalta que outros fatores como a retomada das atividades após a crise da Covid-19 também teve um impacto positivo e, somados, "provocaram reflexo no setor de distribuição de energia como um todo, levando levaram a uma recuperação das margens que foram menores em anos anteriores".

A empresa destaca que, no ano passado, realizou investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão, "sobretudo para conexão de novos clientes, melhoria da qualidade do sistema elétrico e dos serviços prestados. Este montante de investimentos representa um recorde na história da empresa, e um aumento de 43,4% em comparação com 2021".

Questionada se o reajuste de 2022 é uma das explicações para o aumento significativo do lucro, a distribuidora esclareceu que "o reajuste de 2022 foi reflexo principalmente das medidas implementadas pelo governo federal em 2020 e 2021 para reduzir o impacto dos reajustes aprovados no período da Covid. Em 2022, esses valores adiados, de fatores externos à distribuidora, foram repassados na tarifa".

A Enel Ceará também detalha que a "Conta Covid", o aumento dos encargos setoriais e os custos de aquisição de energia ao longo de 2021 foram fatores que influenciaram percentual do reajuste em 2022.

Por fim, sobre o destaque no ranking de reclamações do Decon, a Enel "informa que é a empresa com o maior número de clientes no estado e que as reclamações caíram cerca de 25%, se comparado com o mesmo período de 2021" e que "o número de reclamações representa 0,02% do número total de clientes da distribuidora".

"Como resultado dos investimentos realizados, a distribuidora registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL. De 2020 para 2022, a empresa reduziu em 33% a quantidade média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora) e em 39% a duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora)".

