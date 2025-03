Mota Machado abre galeria que conta sua história

Mais um equipamento cultural em Fortaleza! A construtora Mota Machado inaugurou um novo espaço para celebrar sua história e seus empreendimentos construídos em mais de cinco décadas.

Intitulado Galeria Mota Machado, o ambiente foi pensado para proporcionar acolhimento aos clientes e parceiros. Localizada no térreo da sede da empresa, na Avenida Dom Luís, a Galeria convida os visitantes a mergulharem no universo da marca, explorando a essência de seus empreendimentos e os valores que consolidaram sua trajetória de sucesso.

Sem se limitar a um espaço expositivo, a Galeria foi projetada como um ambiente cuidadosamente elaborado para transmitir a atenção aos detalhes que definem cada projeto da Mota Machado. Nesse local, clientes e corretores encontram o suporte necessário para transformar ideais de moradia em realizações, por meio de um atendimento personalizado e com foco em compreender as necessidades de cada perfil.

A Galeria Mota Machado é muito mais do que um espaço físico. Ela simboliza o compromisso da marca com um atendimento humanizado e a criação de laços duradouros com seus clientes e parceiros. Cada visita é uma oportunidade de vivenciar o cuidado, o design e o estilo de vida que fazem parte da essência da Mota Machado.

“Queremos que as pessoas se sintam acolhidas, que percebam o quanto cada detalhe dos nossos empreendimentos é pensado para transformar vidas. A Galeria é o lugar onde os sonhos começam a tomar forma, e estamos prontos para atender cada cliente com a atenção e o capricho que ele merece”, completa Ivna.

Os interessados em conhecer a Galeria Mota Machado podem agendar uma visita e conhecer de perto como a construtora une tradição e excelência em cada produto da marca.