Enel Ceará é a empresa com mais reclamações em 2022 no Estado; veja motivos

A distribuidora Enel Ceará é a empresa com mais reclamações no Estado, conforme o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE). Ao longo de 2022, foram 4.410 queixas registradas. Destas, 683 foram acompanhadas pelo órgão.

O coordenador de atendimento do Decon-CE, Pedro Ian Sarmento, observa que a maioria das reclamações está relacionada à falta de energia, contas duplicadas e cobranças indevidas de multas.

“Faturas em dobro no mesmo prazo de vencimento e a cobrança por religação de residências que não chegam a ter a energia cortada têm sido registros comuns”, exemplificou.

Sarmento orienta que o primeiro passo para solucionar o problema é procurar a empresa. Caso o contato não seja bem-sucedido, a orientação é buscar os órgãos de defesa, como o Decon.

Veja o ranking das empresas mais reclamadas junto ao Decon

Companhia Energética do Ceará (Enel Ceará): 4.410 Cagece: 1.837 Banco Bradesco: 1.289 Oi Móvel S/A: 624 Claro S/A: 539 Tam Linhas Aéreas S/A.: 468 Tim Celular S/A: 395 Gol Linhas Aéreas S/A: 512 Samsung: 454 Banco Itaucard S/A: 407 Caixa Econômica Federal: 359 Banco do Brasil S/A: 329 Telefônica Brasil S/A (Vivo): 342

Os consumidores devem se lembrar de anotar o protocolo para comprovar a tentativa de solução com a companhia, além de guardar todas as faturas.

“Quando o cliente entra em contato, fazemos as tratativas da forma mais rápido, levando de 30 a 40 dias para resolver a demanda, enquanto na Justiça poderia levar de dois a cinco anos”, observou.

Em nota, a Enel afirmou ser a empresa com mais clientes no Estado e que as reclamações caíram cerca de 25%, se comparado com o mesmo período de 2021.

“O número de reclamações representa 0,02% do número total de clientes da distribuidora. Como resultado dos investimentos realizados, a distribuidora registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”, disse, acrescentando ter investido R$1,5 bilhão em 2022.

Ainda conforme a companhia, de 2020 para 2022, houve redução de 33% da quantidade média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora) e 39% a duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora).

Como denunciar no Decon

Whatsapp: (85) 9.8685-6748 (atendimento apenas via aplicativo e válido para todo o Ceará);

Site: www.mpce.mp.br;

E-mail: deconce@mpce.mp.br.

Como denunciar no Procon

Telefone: 151 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h);

Site: www.fortaleza.ce.gov.br;

Aplicativo: Procon Fortaleza.

