Contas de energia terão aumento médio de 3,06% no Ceará

As contas de energia dos consumidores cearenses sofrerão aumento a partir deste sábado (22). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (18), o reajuste tarifário anual de 3,06% da Enel Ceará.

Esse é o reajuste médio, o que não significa que este será o índice aplicado a todos os consumidores, pois há diferenciação entre as categorias de consumo. No caso dos de baixa tensão, o aumento será de 5,51%.

"O resultado da quinta revisão tarifária periódica da Enel CE, a vigorar a partir de 22 de abril de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,06%, sendo de -3,77%, em média para consumidores conectados na Alta Tensão e de 5,51%, em média, para os consumidores conectados na Baixa Tensão", diz texto documento apresentado na 12º reunião pública ordinária da diretoria da Aneel.

PERCENTUAIS DE REAJUSTES APROVADOS

Baixa tensão: 4,47%

Rural: 10,7%

Alta tensão (indústrias): -3,77%

Efeito médio ao consumidor: 2,28%

REAJUSTES (CONSIDERANDO REVISÕES) DA ENEL CEARÁ NOS ÚLTIMOS ANOS:

2013: 3,92%

2014: 16,77%

2015: 10,28% (extraordinária)

2015: 11,69%

2016: 12,97%

2017: 0,15%

2018: 4,96%

2019: 8,29%

2020: 3,94%

2021: 8,95%

2022: 24,85

O QUE É O REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL?

Trata-se de um dos mecanismos de atualização do valor da energia paga pelo consumidor, aplicado anualmente, com base em fórmula prevista no contrato de concessão. O objetivo é restabelecer o poder de compra da concessionária, no caso do Ceará, a Enel. Os reajustes acontecem em datas determinadas pelo Contrato de Concessão.

