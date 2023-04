Aluguel em Fortaleza sobe mais de 4% em março; confira bairros mais caros

O preço do aluguel em Fortaleza subiu 4,15% entre março e fevereiro deste ano, de acordo com dados da Fipezap. Em média, quem quisesse alugar um imóvel residencial em março na capital cearense teria que pagar em média R$ 25,05 / m².

A variação mensal em Fortaleza foi a terceira maior na comparação com outras cidades acompanhadas pela pesquisa. O preço do aluguel já acumula alta de 22,45% nos últimos 12 meses.

O valor do m² varia de acordo com o bairro e o maior preço foi registrado no Mucuripe, onde o m² custa em média R$ 37,6 para aluguel. Isso significa, por exemplo, que um apartamento de 70 m² custaria R$ 2.632 mensais, fora taxas de condomínio.

Confira os bairros com aluguel mais caro

Bairro Preço por m² Variação 12 meses Mucuripe R$ 37,6 /m² 28,70% Meireles R$ 33,9 /m² 24,10% Cocó R$ 26,5 /m² 25,20% Engenheiro Luciano Cavalcante R$ 25,0 /m² -1,60% Aldeota R$ 24,1 /m² 28,10% Centro R$ 21,6 /m² 18,90% Papicu R$ 19,0 /m² 13,40% Joaquim Távora R$ 17,1 /m² 12,50% Fátima R$ 16,1 /m² -1,00% São João do Tauape R$ 15,9 /m² 16,70%