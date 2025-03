Honda Novaluz promove Festival SUV Day com ofertas exclusivas, neste sábado (15)

A concessionária Honda Novaluz realiza, no próximo sábado (15), das 8 às 20 horas, o Festival SUV Day, um evento especial de vendas. O momento acontecerá na unidade localizada na Av. Barão de Studart, 345, bairro Aldeota, em Fortaleza.

Ao longo das 12 horas, os clientes terão acesso a ofertas exclusivas para garantir um SUV Honda 0 km, além de um atendimento diferenciado com toda a equipe comercial das três unidades de Fortaleza, reunida em um só local. As condições incluem bônus de até R$ 30 mil, taxa zero de juros, emplacamento grátis para 2025 e melhor avaliação do mercado.

“Além de todas as ofertas e condições anunciadas, estaremos com toda nossa força de vendas reunidas para não perder nenhum negócio. Teremos bancos parceiros presentes no evento, oferecendo as melhores taxas de juros”, conta Bruno Sombra, gerente comercial da Honda Novaluz.

O festival será uma oportunidade para quem deseja adquirir modelos como New HR-V, ZR-V e o novo CR-V, que estarão disponíveis em condições únicas. Além dos SUVs, outros modelos da marca também contarão com ofertas diferenciadas, incluindo o New City (nas versões hatchback e sedã), o New Civic Híbrido e o Accord Híbrido.

"Um dia para levar seu SUV Honda 0km. Estaremos prontos para atender nossos clientes de forma especial, com várias ofertas. Mais uma vez a ordem é não perder negócio! Preparamos condições exclusivas para realizar o sonho Honda de várias famílias", reforça Carlos Arlindo, diretor comercial da Honda Novaluz

Buscando garantir a melhor experiência aos clientes, a concessionária terá uma estrutura pronta para receber o público ao longo do dia.

Mais informações



Site: https://www.hondanovaluz.com.br/

Instagram: @hondanovaluzoficial

Endereço: Av. Barão de Studart, 345 - Aldeota, Fortaleza-CE

Telefone: (85) 3306-8400