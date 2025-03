Lula assina projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta terça-feira (18), o Projeto de Lei que prevê Isenção de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A pretensão é que a medida passe a valer a partir de 2026. Hoje, apenas pessoas com renda de até R$ 2.824,00 por mês são isentas. Com a nova mudança, 10 milhões de brasileiros vão parar de pagar Imposto de Renda. O projeto agora segue para análise na Câmara.

"Esse projeto é neutro, ou seja, não amplia em um centavo a carga tributária brasileira. Nós estamos falando de 141 mil brasileiros que passarão a contribuir para que 10 milhões não paguem imposto de renda. Não vai machucar ninguém", argumentou Lula, defendendo que a ação não vai afetar as contas públicas.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que o projeto de lei não pretende aumentar a arrecadação, ao garantir uma renda maior para quem ganha menos e ao exigir uma taxação mais justa de quem é mais rico e representa menos de 1% da população. "O que o presidente Lula está pedindo ao Congresso, com esse projeto, é que seja considerada a neutralidade fiscal e a justiça social. É um projeto que busca fazer justiça", disse Haddad.

Veja também Negócios Saiba como declarar IRPF 2025 pelo celular após desativação do app Meu Imposto de Renda Negócios Governo Federal anuncia medidas para conter alta do preço dos alimentos

Segundo o titular da Pasta, o objetivo é que pessoas que têm altíssima renda, pouco mais de 100 mil pessoas, passem a contribuir. Assim, a medida seria mais justa com os outros 20 milhões de brasileiros.

"A elevação da faixa de isenção é uma questão de justiça social e justiça fiscal", afirmou a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa terá "sensibilidade" para tratar do projeto, "com total prioridade". Ele reforça ainda que deve fazer alterações na proposta com objetivo de "melhorá-la".

O governo defende que a proposta de ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais a partir de 2026 representa "um avanço significativo para o trabalhador brasileiro". "Trata-se da maior e mais efetiva alteração na tabela do IR da história recente do Brasil e permitirá que 90% dos contribuintes tenham mais dinheiro no fim do mês", diz nota do governo.

Entenda mudança na prática

Quem recebe até R$ 5.000: isenção total, economia anual de R$ 4.356,89;

Quem recebe R$ 5.500: o imposto cai 75%, economia anual de R$ 3.367,68;

Quem recebe R$ 6.000: o desconto cai 50%, economia anual de R$ 2.350,79;

Quem recebe R$ 6.500: alívio de 25%, economia anual de R$ 1.333,90;

Quem recebe acima de R$ 7.000: As alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, permanecem conforme é hoje em dia, sem aumento.

*Considerando a economia anual (13 salários) em relação ao que é pago hoje

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.