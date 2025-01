Governo deve ampliar faixa de isenção para Imposto de Renda para R$ 3.036 em 2025, diz Haddad

O ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou que a equipe econômica do governo federal deve propor a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) de R$ 2.824 para R$ 3.036. Haddad disse que a medida visa seguir uma orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A intenção é manter a isenção na casa dos dois salários mínimos. O salário mínimo foi reajustado para R$ 1.518 no começo do ano.

Com essa mudança, o projeto de Orçamento de 2025, que ainda terá de ser ajustado para compensar a perda de receita que ocorrerá com o reajuste da isenção do IRPF.

Promessa de isenção até R$ 5 mil

Uma das promessas de campanha de Lula era ampliar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil, mas a ideia deve ficar para 2026, segundo Haddad já havia adiantado no fim do ano passado.

Quem recebe até R$ 6.980 também seria beneficiado, pagando menos, mas o governo ainda não detalhou como essas futuras medidas serão realizadas.

A equipe econômica do presidente Lula analisa como cumprir a promessa sem prejudicar as contas públicas. Para isso, a ideia é propor formas de compensação das isenções, mas isso vem travando as discussões sobre o tema.

