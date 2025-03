Grupo Dislub Equador celebra novo Parque de Tancagem no Porto do Pecém

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém receberá um novo impulso econômico com a construção do Parque de Tancagem, por parte do Grupo Dislub Equador. Com um investimento de R$ 430 milhões, sendo R$ 343 milhões financiados pelo Banco do Nordeste (BNB), o empreendimento ampliará significativamente a infraestrutura de armazenamento e distribuição de combustíveis na região.

A nova estrutura contará com capacidade inicial de 130 mil m³, com possibilidade de expansão para 220 mil m³, permitindo a movimentação de gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e até petróleo bruto.

A iniciativa reforça a posição do Ceará como um importante hub logístico e energético, promovendo maior eficiência na distribuição de combustíveis para diferentes mercados e consolidando o Pecém como um polo estratégico para o setor de energia.

“Este é um momento de celebração e de reafirmação do nosso compromisso com a inovação, a excelência operacional e o desenvolvimento sustentável. O novo parque de tancagem vai fortalecer nossa posição no mercado e contribuir para o crescimento econômico e social da região, gerando novas oportunidades”, conta Sérgio Lins, CEO do Grupo Dislub Equador.

O empreendimento gerará cerca de 500 empregos diretos durante as obras e 100 postos de trabalho permanentes após sua conclusão, prevista para agosto de 2027. Assim, o empreendimento representa um avanço estratégico para a economia local, indo além do curto prazo.

“Ademais, o nosso projeto irá aumentar a eficiência na distribuição de combustíveis do Estado, em especial o etanol, cuja comercialização atualmente é bastante limitada no Ceará”, reforça Sérgio.

Pedra fundamental

Para marcar o início do projeto, o Grupo Dislub Equador realizou, no dia 19 de fevereiro, a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Parque de Tancagem. O evento reuniu autoridades como o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, além de representantes do setor público e privado.

A presença das lideranças reforça a relevância do investimento para o desenvolvimento econômico do estado e sua capacidade de atrair novos negócios para a região.

Sendo uma das principais empresas do setor de distribuição de combustíveis e logística no Brasil, com presença consolidada em diversas regiões do país, o Grupo Dislub Equador continua em busca de contribuir para o desenvolvimento nacional.

