Com mais etanol, gasolina deve ficar R$ 0,13 mais barata, 'independente da importação', diz ministro

A adoção do E30, mistura de 30% de etanol anidro à gasolina, deve reduzir em até R$ 0,13 o valor do litro do combustível, segundo estimativa feita pelo Governo Federal durante apresentação dos resultados de estudos sobre a viabilidade técnica da nova mistura, na tarde da última segunda-feira (17).

Ainda conforme o Governo Federal, a transição do E27 para o E30 evitará a importação de 760 milhões de litros de gasolina por ano.

Aumento na demanda por etanol

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, isso representará um aumento de 1,5 bilhão de litros na demanda por etanol e um investimento estimado em R$ 9 bilhões no setor.

"O E30 é seguro para nossa frota de duas e quatro rodas. Com ele, o Brasil deixará de ser refém do mercado internacional e da volatilidade dos preços externos. O preço da gasolina será determinado pela competitividade interna, e não pelo preço de paridade de importação", destacou Alexandre Silveira.

A adoção do E30 ocorre na esteira da implementação da lei Combustível do Futuro (14.993/24). Ela permite ainda ampliar o limite de etanol na gasolina para até 35%, desde que comprovada a viabilidade técnica.