Por que projeto de mega home center em Fortaleza está parado

Um ano e meio após o anúncio da chegada ao mercado de Fortaleza, a rede pernambucana Ferreira Costa ainda parece longe de estrear no Ceará.

A mega loja da varejista, que ficará em um amplo terreno na Av. Washington Soares, ainda não iniciou as etapas principais de construção, tendo passado apenas pelos trabalhos iniciais de infraestrutura.

Conforme apurou esta Coluna, a lentidão no projeto se dá porque a empresa ainda busca superar trâmites cartoriais referentes ao terreno. A delimitação exata da faixa de terra que será utilizada no empreendimento seria um dos pontos de imbróglio.

A reportagem do Diário do Nordeste foi ao local nesta semana e constatou que as obras estavam paradas. Não foram vistos trabalhadores. Veja fotos abaixo.

Esta Coluna acionou a Ferreira Costa para esclarecimentos adicionais, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Terreno donde ficará loja da Ferreira Costa

Megalojas

Com presença em vários estados do Nordeste, a varejista se notabiliza por lojas grandiosas, que se assemelham a shopping centers.

Para se ter uma ideia do perfil das megalojas, a mais nova, em Salvador, soma 30 pontos comerciais, entre restaurantes e lojas em geral, além do mix de 80 mil produtos de casa, construção e decoração, que são a especialidade do grupo.

A companhia, cuja história começou no interior de Pernambuco, tem 140 anos de existência e está em 5 estados do Nordeste (Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte). O Ceará será o sexto mercado da varejista.