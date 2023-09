Maior home center do Nordeste vai construir 1ª loja em Fortaleza

A rede de lojas Ferreira Costa, que atua no segmento de home center, se prepara para debutar no mercado do Ceará. A empresa confirmou a esta Coluna os planos de construir uma loja em Fortaleza, que ficará na zona sul da cidade, nas imediações da Av. Washington Soares.

No entanto, a varejista ainda não tem informações sobre cronograma, dimensões da unidade e geração de empregos.

As lojas da companhia têm por característica grandes dimensões. Para se ter noção, a próxima unidade que o grupo vai inaugurar em Salvador, no bairro Barris, terá 12 mil metros quadrados e receberá R$ 100 milhões em investimentos, gerando mais de 500 empregos.

Essa nova loja da Bahia, a segunda do estado, será aberta até o início de 2024 e contará com mais de 80 mil itens, nas áreas de empresas e negócios, casa e construção.

Após essa abertura, a rede deverá voltar as atenções ao ingresso no mercado fortalezense.

Rede tem 8 lojas no Nordeste

Fundada em Pernambuco, a Ferreira Costa é a maior da categoria no Nordeste e possui oito megalojas na região. Veja abaixo a lista

Recife, Imbiribeira (PE)

Recife, Tamarineira (PE)

Garanhuns (PE)

Caruaru (PE)

Salvador (BA)

Aracaju (SE)

João Pessoa (PB)

Natal (RN)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil