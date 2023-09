O Via Sul Shopping, da rede Ancar Ivanhoe, fortalece sua praça de alimentação neste mês de setembro, com novas operações na área.

Entre os novos restaurantes, estão Milky Moo, Hot n Tender, Mex Burritos, Yóri Shushi, Lan Lan e Makuke. Segundo o shopping, as inaugurações estão previstas para ocorrer a partir da segunda quinzena de setembro.

As novas operações geraram 30 novos empregos diretos. Até o fim do ano, o Via Sul projeta abrir nove lojas.

