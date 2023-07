Terrazo, novo shopping no Eusébio, é inaugurado nesta terça; veja lista de lojas

Com um investimento de R$ 300 milhões, o Terrazo, maior shopping da região do Eusébio, abre as portas ao público nesta terça-feira (18).

O novo empreendimento comercial tem 32 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e duas mil vagas de estacionamento. Estão previstas 190 operações. Entre os destaques, estão Renner, Supermercado Guará, academia Greenlife e os restaurantes Tio Armênio, Zio, Fuji e Manzo Parrilla. Veja abaixo a lista de lojas anunciadas.

Lista de lojas do Terrazo Shopping

Alô Bijoux

AN Beauty

Ban Ban Calçados

Cacau Show

Carmen Steffens

Casa Freitas

Claro

CVC

De Bem Com a Vida

D’Metal

Drogaria Ceará

Exalla

Gigi Flores

Itamaraty

Kopenhagen

Lup

Morana

Normatel Variedades

O Boticário

Orolaser

PJ Club Hair e Kids

RiHappy

Rosamango

Samsung

Skyler

Sobrancelhas Design

Solar Magazine

Unhas Cariocas

Usaflex

Vivara

Vivo

Alimentação e entretenimento

Bebelu

Puro.Açaí

Leaf Saladas

Kalzone

Gendai

Spoleto

Cheirin Bão

Tio Armênio

Zio Cuccina

Fuji Lounge

Manzo Parrilla

Planet Park

Serviços

FlipWash

Chaveiro Junior

DryClean USA

Gerardo Bastos

Empregos e impacto econômico

O shopping está gerando 800 empregos diretos e 2.400 indiretos.

De acordo com o CEO da Dasart Malls, Vitor Frota, pesquisas de mercado indicam que o shopping tem um potencial de gerar mais de R$ 360 milhões em vendas anuais.

"O Terrazo Shopping é um empreendimento de grande porte na região que mais cresce no estado e possui um potencial de retorno excepcional para o segmento do varejo. Impressiona a velocidade e a qualidade do crescimento do Eusébio. A população vizinha ao Terrazo, ou seja, a que reside a 15 minutos de carro, está chegando a 800 mil habitantes, o mesmo número de algumas capitais", explicou.

O mall funcionará de segunda a sábado, de 10h às 22h; e, aos domingos, as lojas abrem das 13h às 21h, com as opções de lazer e alimentação operando de 10h às 22h.

O Terrazo foi construído pela Dasart, com realização da Simpex Incorporações, Grupo Normatel e FCG Participações.

Serviço

Inauguração Terrazo Shopping

Dia 18/07, a partir das 11h

Endereço: Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu / Eusébio (CE)

