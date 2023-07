Shopping RioMar abrirá 31 lojas em Fortaleza, incluindo Starbucks; veja lista

Os shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy, do Grupo JCPM, fecharam o primeiro semestre com aumento de 15% nas vendas, endossando a fase de ganhos deste setor no Ceará. Para o restante do ano, a expectativa é que o aquecimento prossiga.

A projeção dos dois shopping centers é inaugurar 31 novas lojas até o fim do ano. No RioMar Fortaleza, entre os destaques apontados pela empresa, estão a Homem do Sapato, marca cearense de calçados masculinos e a Bo.Bô, de roupas e acessórios femininos.

Starbucks

E vem mais Starbucks por aí. A consagrada cafeteria norte-americana terá uma unidade no mall, localizado no Papicu. A marca também abrirá cafés no Iguatemi Bosque e nos dois North Shopping da capital cearense, totalizando, por enquanto, quatro espaços.

Já no RioMar Kennedy, estão previstas operações como Detran-CE, Bagaggio e Parque Bambolim.

“É muito importante a complementação constante do nosso mix, além de atender o desejo dos consumidores, novas lojas geram emprego e renda para os cearenses, o que é um dos compromissos do Grupo JCPM na capital cearense”, afirma o superintendente regional dos shoppings RioMar, em Fortaleza, Gian Franco.

Lojas previstas (RioMar Fortaleza)

Starbucks

Danki

Simple Organic

Homem do Sapato

Lupo Sports

Bo.Bô

Le Lis

Bagaggio

R Do Sol

Vila Bacurim

Diamond Ótica

Johnny Joy

Só Biquínis

Maria Express

Subway

Senhora Unha

Spoleto

Gendai

Aero Jumpo

World Tennis

Lojas previstas (RioMar Kennedy)

Detran (Serviços)

Clínica Ribeiro/Fortran

Placa a Placa

Parque Bambolim

Let’s Make

Bagaggio

