Com forte alta nas vendas, Shopping Iguatemi terá 18 novas lojas no 2º semestre

O Shopping Iguatemi Bosque encerrou o primeiro semestre deste ano com crescimento de 30% nas vendas, no comparativo com a primeira metade de 2019. A expansão, acima da inflação acumulada no período, mostra que os efeitos da pandemia, há muito, ficaram no retrovisor, com as operações comerciais superando o ritmo pré-crise sanitária.

De janeiro a junho deste ano, as vendas totalizaram R$ 921 milhões, ante R$ 710 milhões no 1º semestre de 2019.

Em conversa exclusiva com esta Coluna, Bernardo Legey, presidente da JCC (Jereissati Centros Comerciais) — que controla, além do tradicional mall de Fortaleza, os shoppings Bosque Grão-Pará (Belém) e Bosque dos Ipês (Campo Grande) — afirma que a pandemia não enfraqueceu o apetite dos consumidores pelo contato presencial. Segundo ele, a maioria dos segmentos varejistas na carteira do shopping está a pleno vapor.

O Iguatemi Bosque projeta encerrar 2023 com 94% de ocupação. Diante da forte demanda de lojistas, um desafio, pontua Legey, é o espaço. Por isso, o Iguatemi efetua, constantemente, estratégias para otimizar sua área bruta locável (ABL), numa espécie de "dança", com reacomodações e novas divisões de terreno.

Novas lojas

Para esta segunda metade do ano, conta Wellington Oliveira, superintendente do mall, pelo menos 18 novas operações estão previstas.

Um dos destaques será a academia Bodytech, a primeira da marca no Ceará, que ocupará 1.500 metros quadrados.

Outra loja bastante aguardada é a Starbucks. A cafeteria norte-americana terá no Iguatemi sua primeira unidade no Estado - e também já anunciou lojas no North Shopping Fortaleza e Jóquei. A abertura no Iguatemi deve ocorrer até setembro, conta Wellington.

Ademais, o portifólio somará uma Livraria Leitura, que ficará no lugar da Tok&Stok; uma Cacau Show Conceito (com 170 m², bem maior que a média da franquia); uma Luiza Barcelos (sapatos e acessórios femininos); e uma ampla clínica Haim Erel.

Em novembro, o cinema do shopping também receberá Sala VIP.

Lojas Americanas

Conforme os executivos, apesar da crise deflagrada no início do ano, a relação com a Lojas Americanas está fluida, sem episódios de atraso ou inadimplência nos pagamentos. Esta é uma das maiores e mais tradicionais operações do shopping, abrangendo mais de 3 mil metros quadrados de área.

Condomínio de alto padrão

Também atuando na frente imobiliária, o Grupo JCC lançará um empreendimento residencial de alto padrão, com duas torres, a ser erguido no espaço onde é realizado o festival I'Music.

Os edifícios terão vista para o Parque do Cocó e ficarão a uma curta caminhada do shopping.

