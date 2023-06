Livraria Leitura vai inaugurar loja no Shopping Iguatemi Bosque

A Livraria Leitura vai inaugurar mais uma unidade em Fortaleza, no Shopping Iguatemi Bosque, neste ano. Conforme consta no site da empresa, a previsão de inauguração é para agosto de 2023.

No shopping, um espaço já está reservado para a nova loja, com letreiros indicando a chegada da livraria. O ponto fica onde funcionou loja da Tok&Stok, que fechou em abril.

Em maio, a Livraria Saraiva, que funcionava no Iguatemi Bosque, encerrou as atividades após 13 anos de funcionamento.

Essa será a terceira loja da Leitura na Capital do Ceará. Há unidades nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Del Paseo.

O empreendimento está com outras cinco unidades com previsão de lançamento no Brasil. Uma em Natal, uma em Belém e três em São Paulo.

