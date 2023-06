Montadoras de veículos anunciam descontos de até R$ 10 mil para carros zero; veja marcas

Após o Governo Federal lançar programa com descontos para carros populares, diversas montadoras de automóveis começaram a anunciar, nesta terça-feira (6), a redução no valor de veículos zero quilômetro.

A Medida Provisória estabelece abatimento mínimo de R$ 2 mil e máximo de R$ 8 mil em modelos populares de até R$ 120 mil. O valor de dedução varia conforme três fatores: preço mais baixo, critério ambiental e densidade.

Com o programa, montadoras informaram que vão chegar a vender automóveis por menos de R$ 60 mil, como no caso da Renault. Além dos R$ 8 mil do Governo Federal, ela ofereceu mais R$ 2 mil de incentivo ao consumidor, resultando em R$ 10 mil de desconto no modelo Kwid, que agora está disponível a partir de R$ 58.990.

A Hyundai oferta uma redução de até R$ 6 mil no valor do HB20, que pode sair por R$ 74.290. Este preço pode variar a depender da concessionária.

A Fiat, a Citroën e a Volkswagen não informaram os descontos que devem ser aplicados nos veículos que produzem, mas disponibilizaram uma espécie de plataforma para cadastro de consumidores interessados em conferir as ofertas. Somente a fabricante francesa informou qual modelo deve receber o abatimento: o C3.

Ao portal G1, a central de vendas da Nissan informou que as reduções nos preços devem ser conferidos diretamente com as concessionárias.

Programa de curto prazo

Conforme o Governo Federal, os recursos para viabilizar a medida serão arrecadados com o retorno do imposto federal sobre o óleo diesel. No total, o programa custará cerca de R$ 1,5 bilhão. São R$ 700 milhões para caminhões, R$ 500 milhões para automóveis e R$ 300 milhões para vans e ônibus. Além dos veículos de passeio, os de carga e coletivos também entram no rol dos abatimentos.

Ao atingir o valor de custo do programa, a medida será encerrada. Conforme o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o projeto só retornará quando a taxa de juros no País cair novamente.

"A medida para setor automotivo é transitória, por quatro meses, até que caia a taxa de juros. Medida teve critério social, carro mais barato terá desconto maior. Carro que é menos poluente terá desconto maior. Medida considera densidade industrial de componentes nacionais, que geram emprego", comentou Alckmin no lançamento.