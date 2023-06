Feirão de concessionárias ofertará 400 carros seminovos no Ceará

A quarta edição do feirão de carros seminovos organizado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) será realizada a partir de 16 de junho, em Fortaleza.

O 'Arraiá de Ofertas Fenabrave' terá mais de 400 carros com condições de venda diferenciadas. Os veículos estarão expostos no estacionamento do Shopping Iguatemi nos dias 16, 17 e 18 de junho.

O feirão tem a participação confirmada de 14 das 51 concessionárias da Fenabrave. A federação aponta que o momento para o evento é propício, devido ao momento do mercado. O órgão realiza o feirão desde julho de 2022.

Arraiá de Ofertas Fenabrave

Data: 16 a 18 de junho

Horário: 9h às 18h

Local: Estacionamento do Shopping Center Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz – Fortaleza – CE)