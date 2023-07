Concessionária em Fortaleza realiza feirão de ofertas neste sábado (22)

A concessionária Sanauto promove, neste sábado (22), de 8h às 18h, na loja localizada na Av. Barão de Studart, 1630, na Aldeota, o Ofertas Turbinadas Sanauto, evento que reunirá condições exclusivas para a aquisição de veículos da fabricante Chevrolet.

Augusto Vianna, diretor comercial da concessionária, explica que o sábado de Ofertas Turbinadas será o melhor dia do ano para o cliente comprar um Chevrolet zero quilômetro. Para facilitar a aquisição, a empresa possibilitará, entre outras condições especiais, taxa zero em parcelamentos até 36x, com 50% de entrada.

"Além disso, nós estaremos facilitando a entrada em até 10x no cartão de crédito, e daremos desconto de até R$ 10 mil na avaliação de carros usados. Sem falar nos preços diferenciados, como Onix Turbo com preço de Aspirado, a partir de R$ 86.990, com pronta-entrega. Também teremos desconto de R$ 40 mil na linha S10, e estamos dispostos a cobrir qualquer oferta", afirma Augusto.

Para receber o público em um clima ainda mais agradável, a Sanauto servirá uma feijoada para todos os clientes que marcarem presença na loja neste sábado exclusivo de ofertas. "Nós queremos que os nossos clientes se sintam em casa em nossa unidade, e entendemos que, mais que ofertas, uma boa recepção faz toda diferença", salienta o diretor comercial.

Com uma história de destaque no mercado automotivo, a Sanauto é a concessionária GM mais antiga de Fortaleza. Fundada em 1973 por Edson Carvalho, a empresa dedicou-se, ao longo dos anos, à entrega de serviços automotivos para os seus clientes. Atualmente, ela é reconhecida pela excelência no atendimento e pela variedade de produtos, além da disposição de diferentes modelos novos e seminovos Chevrolet garantidos na loja.

Serviço

Ofertas Turbinadas Sanauto

