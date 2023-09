Linha BMW M2 chega ao Brasil e estará disponível em novembro na Haus Motors Fortaleza

Um dos modelos mais aguardados pelos admiradores de carros esportivos, a BMW M2 já tem data para chegar ao mercado automotivo cearense pela Haus Motors Fortaleza. O veículo estará disponível na concessionária na primeira quinzena de novembro.

Recém-chegado ao Brasil, com visual surpreendente e equipado com tecnologias que garantem dinamismo e segurança, a nova geração da M2 está disponível em duas versões: M2 Coupé e M2 Coupé Track. O novo modelo da BMW aposta em motores a combustão para entregar ao consumidor uma experiência automobilística de alto nível.

De acordo com Diego de Freitas, gerente comercial da Haus Motors Fortaleza, as duas versões contam com um motor 3.0 biturbo de 6 cilindros em linha que entrega 460 cv de potência, torque de 550 Nm, tração traseira e rodas dianteiras de 19 polegadas na dianteira e rodas traseiras de 20 polegadas. Já a versão track traz alguns diferenciais como freios M Sport em vermelho, teto de fibra carbono e bancos M Carbon tipo concha.

Legenda: Modelo conta com BMW Operating System 8, que simplifica o funcionamento do veículo por comandos de voz e tela touch Foto: Divulgação

Os automóveis ainda contam com tecnologias que garantem conceito operacional e serviços digitais ao motorista. O BMW Operating System 8 simplifica o funcionamento do veículo por comandos de voz e tela touch. Além disso, o Driving Assistant e o Parking Assistant Plus garantem segurança com alertas de colisões e melhor visibilidade durante as manobras, graças à visão panorâmica e 3D dos arredores do carro.

Segundo Diego, os modelos aperfeiçoam ainda mais a experiência do condutor e proporcionam versatilidade no dia a dia. “Estamos com altas expectativas para este lançamento. A linha M Performance é muito esperada pelo consumidor e cumpre o que promete a ele. Na Haus Motors, nós estamos ofertando os modelos, em novembro, a partir de R$ 617.950,00 na versão M2 Coupé, e na versão M2 Track, R$ 667.950,00”, detalha o gerente comercial.

Serviço

Haus Motors

Endereço: Av. Rogaciano Leite, 1033 - Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE

Telefone: (85) 3771-3427

Instagram: @bmwhausmotorsfortaleza