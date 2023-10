Preços de carros usados e seminovos devem cair até R$ 13 mil no Ceará; veja por modelo

Quem pretende comprar algum veículo seminovo ou usado no Ceará pode encontrar modelos até R$ 13 mil mais baratos. A estimativa de queda nos preços em 12% foi prevista pelo Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores Estado do Ceará (Sindivel).

A tendência é que os preços diminuam de forma gradual, chegando a 15% de queda até o fim do ano, em relação aos últimos 15 meses. O presidente do Sindivel, Everton Fernandes, explica que os valores caíram entre 0,5% e 1% por mês nos últimos meses.

A redução nos valores é ainda mais acentuada no caso de revenda de carros mais caros. “Um carro que ano passado um lojista vendeu por 179 mil, hoje ele tá vendendo por 150 o mesmo carro que ele recebeu de volta”, exemplifica o presidente.

Um dos fatores para a diminuição dos valores é a queda da demanda. Com o comportamento de alta dos preços apresentado de 2021 a outubro de 2022, as vendas começaram a cair.

“A demanda diminuiu e os preços começaram a cair para fazer o equilíbrio de oferta e demanda. Teve ação pontual de junho e julho de desonerar o preço do carro novo, mas impacta também no usado que tem sempre como referência o preço do carro novo, por isso impactou no carro usado”, explica.

Veja o possível impacto da queda nos preços

Seguindo a previsão do Sindivel, o Diário do Nordeste fez um levantamento dos novos preços dos carros mais vendidos no Ceará conforme a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto). A previsão considerou a queda nos preços em 12%.

Gol (modelo Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 3p, de 2015)

Preço na tabela Fipe: R$ 36.294

Preço previsto: R$ 31.938

Desconto: R$ 4.356

Onix (modelo ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Aut.)

Preço na tabela Fipe: R$ 78.582

Preço previsto: R$ 69.152

Desconto: R$ 9.386

Corolla (modelo Corolla GLi 2.0 16V Flex Aut.)

Preço na tabela Fipe: R$ 115.153

Preço previsto: R$ 101.334

Desconto: R$ 13.819

Palio (medelo Palio Week. ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex)

Preço na tabela Fipe: R$ 52.594

Preço previsto: R$ 46.282

Desconto: R$ 6.312

Uno (modelo UNO WAY 1.0 Flex 6V 5p)

Preço na tabela Fipe: R$ 48.547

Preço previsto: R$ 42.721

Desconto: R$ 5.826

HB20 (modelo HB20 Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut)

Preço na tabela Fipe: R$ 76.811

Preço previsto: R$ 67.593

Desconto: R$ 9.218

Celta (modelo Celta Spirit/ LT 1.0, de 2016)

Preço na tabela Fipe: R$ 33.905

Preço previsto: R$ 29.836

Desconto: R$ 4.069

Siena (modelo Siena EL 1.0 mpi Fire Flex 8V 4p, de 2016)

Preço na tabela Fipe: R$ 38.616

Preço previsto: R$ 33.982

Desconto: R$ 4.634

Prisma (modelo Prisma Sedan Joty, de 2019)

Preço na tabela Fipe: R$ 52.154

Preço previsto: R$ 45.895

Desconto: R$ 6.259

Fox (modelo Fox Xtreme 1.6 Flex 8V 5p)

Preço na tabela Fipe: R$ 69.794

Preço previsto: R$ 61.418

Desconto: R$ 8.376

Recuperação do mercado de seminovos e usados

A recuperação do setor segue ritmo lento, mas constante, segundo a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto). As vendas acumuladas até setembro chegam a 10,6 milhões.

A previsão do presidente da federação, Enilson Sales, é que o número chegue a 15 milhões até o fim do ano. A recuperação do setor segue impactada pela crise mundial pós-pandemia, guerra da Ucrânia e aumento dos preços dos combustíveis, conforme o gestor.

Veja também

O último levantamento detalhado da federação aponta crescimento da venda de todos os tipos de veículos, principalmente dos seminovos. De julho a agosto, a quantidade de seminovos vendidos cresceu 21,3%. Também foi registrado aumento nas vendas de usados com 4 a 8 anos de uso (15,7%), 9 a 12 anos de uso (10,5%) e com mais de 13 anos de uso (10,2%).

No Ceará, o mercado registrou evolução de vendas de 13,3% de julho a agosto, saindo de 30.405 para 34.458. Em números absolutos, o Estado é o terceiro do Nordeste com maiores vendas de seminovos e usados, atrás da Bahia e do Maranhão.