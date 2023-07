Feirão de carros seminovos com condições especiais começa nesta sexta-feira (7)

Com mais de 500 carros em oferta, o Feirão Carmais Seminovos Especial de Férias começa nesta sexta-feira, dia 7, na loja matriz da Carmais Seminovos, localizada na Avenida Barão de Studart, 1846. O feirão vai expor modelos de todas as marcas, com valores a partir de R$ 29.900,00 até R$ 250.000,00, incluindo veículos populares e de luxo.

Toda a equipe comercial das 11 lojas Carmais Seminovos estará reunida no feirão para atender os clientes, oferecendo condições especiais na aquisição de qualquer veículo. “Na compra do carro neste período do feirão, o cliente ganha um bônus de R$2.000 para utilizar como quiser: pode adquirir acessórios, produtos como películas, entre outros”, afirma Rodrigo Gabrielli, diretor comercial da Carmais Seminovos.

Outra possibilidade é poder pagar a entrada em até 10x sem juros no cartão de crédito, possibilitando assim o cliente conseguir condições diferenciadas no financiamento. Além disso, o IPVA 2023 grátis também está sendo ofertado aos compradores do feirão.

“Nossa expectativa é de vender mais de 80 carros nestes dois dias”, estima o diretor. Para Rodrigo, esta é uma oportunidade única para os interessados em trocar de carro encontrarem as melhores negociações e escolherem a opção mais adequada entre os mais variados modelos e marcas.

O Feirão Carmais Seminovos vai até às 18 horas desta sexta-feira. No sábado, o horário é das 8h às 16 horas. Para mais informações: (85) 98126.3833 (Whatsapp).

Serviço: Feirão Carmais Seminovos

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846

Telefone: (85) 3306.8889

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: carmais seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br