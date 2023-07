Feirão de carros seminovos prorrogado para este fim de semana

Com mais de 500 carros em oferta, o Feirão Carmais Seminovos Especial de Férias continua nesta sexta-feira, dia 14, e sábado, dia 15, na loja matriz da Carmais Seminovos, localizada na Avenida Barão de Studart, 1846. O feirão segue expondo modelos de todas as marcas, com valores a partir de R$ 29.900,00 até R$ 250.000,00, incluindo veículos populares e de luxo.

Toda a equipe comercial das 11 lojas Carmais Seminovos estará reunida no feirão para atender os clientes, oferecendo condições especiais na aquisição de qualquer veículo. “Com o sucesso do final de semana passado, prorrogamos as ofertas. Na compra do carro neste período do feirão, o cliente ganha um bônus de R$2.000 para utilizar como quiser: pode adquirir acessórios, produtos como películas, entre outros”, afirma Rodrigo Gabrielli, diretor comercial da Carmais Seminovos.

Outra possibilidade é poder pagar a entrada em até 10x sem juros no cartão de crédito, possibilitando assim o cliente conseguir condições diferenciadas no financiamento. Além disso, o IPVA 2023 grátis também está sendo ofertado aos compradores do feirão.

“Nossa expectativa é superar o sucesso de vendas nestes dois dias”, estima o diretor. Para Rodrigo, esta é uma oportunidade única para os interessados em trocar de carro encontrarem as melhores negociações e escolherem a opção mais adequada entre os mais variados modelos e marcas.

O Feirão Carmais Seminovos vai até às 18 horas desta sexta-feira. No sábado, o horário é das 8h às 16h. Para mais informações: (85) 98126.3833 (Whatsapp).

Serviço: Feirão Carmais Seminovos

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846

Telefone: (85) 3306.8889

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: carmais seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br