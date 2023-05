Venda de carros elétricos cresce 33% no Ceará; veja os modelos mais comercializados

Apesar de ainda incipiente, a venda de veículos elétricos está crescendo no Ceará. O emplacamento de carros com essa tecnologia cresceu 33% no Estado, na comparação entre o primeiro quadrimestre de 2023 e o mesmo período do ano passado.

Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e considera todos os veículos eletrificados, incluindo Veículos Elétricos Híbridos (HEV), Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEV) e Veículos Elétricos 100% a Bateria (BEV). Foram vendidos 343 carros eletrificados nos quatro primeiros meses de 2023, enquanto em 2022 foram 258 no mesmo período.

O crescimento é ainda maior quando considerado em âmbito nacional. Em todo o País, foram emplacados 19.579 veículos eletrificados no primeiro quadrimestre de 2023, um crescimento de 51% em relação aos 14.989 do ano passado.

Os modelos HEV, que não dependem de carregador para funcionamento, são os preferidos do público. Corolla Cross, Corolla Altis e Tiggo 5X são os eletrificados mais vendidos no País.

Popularização dos carros elétricos

O presidente da ABVE, Ricardo Bastos, contextualiza que o início da comercialização de carros elétricos no País começou há 10 anos, mas o volume de vendas foi bastante baixo nos 5 primeiros. Segundo ele, o setor está experimentando um crescimento sustentável.

“Nos últimos anos temos experienciado um crescimento sustentável, de 50% ao longo de cada ano, estamos dando saltos de 50% anualmente. Ano passado foi próximo de 50 mil unidades e esse ano estamos prevendo um volume de 75 mil unidades”, projeta.

Ele aponta que os híbridos plugin (que precisam ser carregados na tomada) estão crescendo nos últimos anos, à medida que a tecnologia tem se difundido e mais empresas têm começado a trabalhar com carregadores para carros elétricos. A perspectiva é que o crescimento seja de 70% no final do ano, considerando esse tipo de modelo.

Os modelos HEV são os mais populares hoje, sobretudo, por serem mais baratos. Enquanto o Corolla Cross Hybrid custa na faixa de R$ 200 mil, por exemplo, o Volvo XC40, que é PEV, começa em R$ 330 mil.

“A tecnologia mais aceita hoje é a do híbrido, é o veículo mais aceito, tem a possibilidade de combinar com o etanol. Esses modelos tendem a puxar as vendas, são mais baratos em termos de venda. O que pesa no peso do veículo é a bateria, é o componente que mais pesa. O carro elétrico tem muito mais bateria do que um híbrido”, explica.

Para ele, o maior desafio para a popularização dos carros elétricos hoje é um investimento governamental em infraestruturas, com carregadores em estradas. Além disso, é necessário um incentivo para a produção de veículos e peças dentro do País, a fim de diminuir os custos de importação.

Volume de carros disponíveis

De acordo com Luann Soares, diretor da Audi Center Fortaleza, os híbridos representam hoje mais de 50% das vendas da loja, que vende veículos elétricos há três anos. Ele destaca que a venda de carros completamente elétricos só não é maior devido à baixa disponibilidade de estoque.

“Ano passado vendemos 14 [carros PEV] e em 2023 estamos com uma baixa disponibilidade, só fizemos duas vendas. Mas por indisponibilidade de produtos. A Q5, que é a híbrida, a procura hoje desse segmento é a de um cliente que já tem a Q5 gasolina e quer trocar. É uma média de 4 ou 5 clientes por mês”, contabiliza.

Legenda: O Q5 é um dos modelos mais procurados na loja Foto: Kid Júnior

A expectativa de Luann para o setor é bastante positiva até 2027, com o lançamento de novos modelos elétricos da Audi. A partir de 2024, ele espera uma venda na faixa de 2 carros PEV por mês.

O diretor comercial da BYD Carmais, Eduardo Weimar, afirma que a loja também enfrenta uma demanda alta por veículos elétricos, maior até que a disponibilidade. Segundo ele, o modelo Song Plus está com fila de espera há alguns meses.

Mas, para ele, o maior desafio é gerar confiança no cliente. A meta da loja, que trabalha com carros elétricos há 9 meses, é manter o número de vendas sempre superior a 30 veículos por mês.

"Hoje o nosso maior desafio é cada vez mais gerar confiança no cliente que ele pode utilizar um carro 100% elétrico, a cada dia que passa a estrutura para carro elétrico vem avançando", diz.

Ranking de modelos mais vendidos em abril

Corolla Cross (HEV): 1.037 Corolla Altis (HEV): 529 Tiggo 5X (HEV): 429 Tiggo 7 (HEV): 234 Tiggo 8 (PHEV): 209 XC60 (PHEV): 157 XC40 (PHEV/BEV): 140 Q5 (PHEV): 139 Cayenne (PHEV): 132 Defender (HEV): 131