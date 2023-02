Calendário de licenciamento é divulgado pelo Detran-CE; veja prazos

O calendário de licenciamento de automóveis registrados no Ceará foi publicado na última sexta-feira (10), no Diário Oficial do Estado (DOE), segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE). Os extratos podem ser emitidos por meio do site do departamento, na Central de Serviços, ou pelo número de WhatsApp oficial do órgão (85 3195-2300).

Os valores para obter o Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) renovado são de R$ 164,77 para motocicletas e R$ 192,23 para os demais veículos.

Trafegar com o CRLV irregular é considerado infração gravíssima, com penalidade de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário, além de multa de R$ 293,47 e recolhimento do veículo, em caso de fiscalização.

Legenda: Devem renovar os licenciamentos proprietários de motocicletas e demais veículos automotores. Foto: Divulgação/Detran

Solicitação pelo WhatsApp

Se o proprietário do veículo decidir solicitar a renovação por WhatsApp, serão solicitados a ele a placa e o código de Renavam do veículo. Em poucos segundos, receberá o extrato de licenciamento anual em PDF, junto ao boleto para pagamento, além da linha digitável do boleto.

O Detran-CE lembra, porém, que não encaminha nenhum tipo de conteúdo com mensagens ou links referentes a boletos em aplicativos de mensagens, redes sociais ou e-mail. Qualquer tentativa de golpe deve ser denunciada por meio de boletim de ocorrência físico ou eletrônico.