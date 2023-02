Leilão público de veículos do Detran-CE será realizado quinta (9) e sexta (10); veja detalhes

O 1º leilão público virtual do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) de 2023 será realizado nos dias 9 e 10 de fevereiro, segundo anunciou o órgão nesta segunda-feira (6). Com 367 lotes, serão ofertados carros, motocicletas e até sucatas.

Conforme o edital do certame, qualquer pessoa pode participar desde que siga os critérios dispostos no documento, com lances iniciais que vão de R$ 200 a R$ 3 mil. Assim, a visitação presencial para conferência dos itens à venda acontece nesta quarta (8), das 8h às 17h, no pátio do leiloeiro, Montenegro Leilões.

Os lotes de sucata, diferente dos veículos, só poderão ser arrematados por sucateiros, representados por Pessoa Jurídica, cadastrados previamente no Detran-CE.

Estarão dispostos no leilão, 82º realizado pelo Detran-CE, os itens que foram apreendidos até outubro de 2022 e já estavam em procedimento de leilão. Todos já haviam sido removidos ao pátio do leiloeiro.

Inscrições

Para os interessados, a inscrição está disponível no site da Montenegro Leilões, assim como as informações sobre o processo do leilão podem ser acessadas por meio do telefone: (85) 3066.8282.

O veículo será adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, ficando sob responsabilidade do arrematante apenas o pagamento comum como taxa de transferência, confecção de placas, entre outros.

Todos os itens do leilão foram apreendidos circulando irregularmente na via pública. Dessa forma, o leilão está em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determina a realização de vendas como essa de veículos apreendidos, quando não são resgatados pelos proprietários em 30 dias.

Serviço

Leilão Público Virtual (nº 82) do Detran-CE

Datas: 9 e 10 de fevereiro de 2023

Visitação presencial nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro: Rua Ademar Paula, 1000 – Castelão

