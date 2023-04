Carro da vencedora do BBB 23 é avaliado em R$ 500 mil e ainda será lançado no Brasil

Além de levar o prêmio milionário, atualmente calculado em R$ 2,82 milhões - o maior da história do Big Brother Brasil, a vencedora do BBB 23 irá arrematar uma Chevrolet Silverado, caminhonete avaliada em quase R$ 500 mil. O veículo de luxo, ainda não lançado no Brasil, chega para reforçar a linha de picapes premium e incluir o país no programa de desenvolvimento global da Silverado.

De acordo com informações do Autoesporte, a motorização escolhida pela Chevrolet é a mesma já usada no Camaro: V8 6.2. Potência e torque, porém, serão um pouco menores, chegando a 420 cavalos. A caminhonete se torna uma forte candidata a título de picape mais potente do Brasil.

Legenda: Painel da Chevrolet Silverado High Country Foto: Divulgação

Outro detalhe inédito do veículo deve ser o motor ZR2, que traz amortecedores com curso prolongado, bloqueio dos diferenciais dianteiro e traseiro e chassi com calibração exclusiva para uso off-road. Os recursos estéticos da Silverado têm diversas referências de esportivo e off-road.

A Chevrolet também lançou no BBB 23 a nova geração da Montana, avaliada a partir de R$ 118 mil, premiada ao lutador Cara de Sapato, vencedor da prova do líder em março.