Com vendas baixas, montadoras paralisam produção e dão férias coletivas a funcionários

As montadoras General Motors, Hyundai e Stellantis, detentoras de marcas de veículos como Fiat, Peugeout e Citröen, anunciaram férias coletivas dos funcionários entre os meses de março e abril. A decisão vem após a paralisação das atividades em três fábricas da Volkswagen, anunciada no último mês de fevereiro, devido às baixas nas vendas.

Segundo O Globo, que publicou as informações, outros fatores que impulsionaram a decisão das empresas foram a falta de componentes — resultado de paralisações das fábricas desde 2020, devido à pandemia de Covid-19 — e o cenário econômico de juros altos e inflação, que faz com que clientes comprem cada vez menos.

A Hyundai Motor Brasil informou ao periódico que as férias coletivas serão concedidas a partir desta segunda-feira (20) até 2 de abril, para os três turnos de produção e para equipes administrativas de sua fábrica de veículos em Piracicaba, no interior de São Paulo, onde são produzidos os modelos Creta e HB20. No entanto, as operações de fábrica de motores devem seguir normalmente.

Em nota, a empresa afirmou que a paralisação é para "adequar os volumes de produção para o mês de março, evitando a formação de estoques e acompanhando a dinâmica do mercado interno de veículos para o primeiro trimestre do ano".

Já na fábrica da General Motors em São José dos Campos, o ajuste temporário e na produção da picape Chevrolet S10. Na empresa, as férias coletivas serão concedidas aos empregados entre a próxima segunda-feira (27) e 11 de abril.

A Stellantis, por sua vez, irá conceder férias coletivas em Goiana, Pernambuco, liberando um dos três turnos de trabalho a partir desta quarta-feira (22), com retorno programado no dia 10 de abril. Nos demais turnos, as atividades serão interrompidas entre os dias 27 de março e 6 de abril. Dessa forma, será suspensa a produção dos SUVs Renegade, Compass, Commander e Fiat Toro.

Redução da taxa de juros

Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, a redução da taxa de juros é fundamental para que o setor volte a crescer.

"Se queremos crescer, retomar a indústria, com essa taxa de juros, não vamos fazer. Não há dúvida em relação a isso. E não estamos elucubrando: com essa taxa de juros, o mercado não cresce. Engrossar o coro para redução dos juros é fundamental ao nosso crescimento", afirmou o representante no ano passado, segundo O Globo.

Em fevereiro, o setor produtivo terminou com 161,2 mil unidades, uma alta de 5,6% em relação a janeiro, quando foram produzidas 152,7 mil unidades. Contudo, as vendas caíram em relação ao primeiro mês do ano. Foram apenas 129,9 mil unidades vendidas no último mês frente a 142,9 mil vendidas em janeiro.