Seguros de veículos disparam e Fortaleza tem maior inflação do País em 12 meses; entenda os motivos

Na esteira da forte elevação dos preços de veículos novos, seminovos e usados, a inflação dos seguros veiculares disparou em Fortaleza no último ano. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado na última sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o item subiu 51,9% em 12 meses e foi a maior elevação local no período.

Segundo o economista e sócio da M7 Investimentos, Thomaz Bianchi, a inflação do seguro automotivo está atrelada ao aumento da demanda e da sinistralidade. "Houve um aquecimento na compra de veículos logo após a pandemia. Com a demanda alta e uma oferta limitada, houve pressão nos preços", observa.

Thomaz Bianchi Economista e sócio da M7 Investimentos Há uma tendência de estabilização dos números, considerando que o crescimento continua, mas de maneira mais amena. Se o mercado começa a desaquecer, portanto, esses preços também descomprimem"

O economista Ricardo Coimbra corrobora a avaliação, detalhando ainda que houve uma aceleração principalmente nos preços dos veículos usados. "Houve um desequilíbrio de produção de veículos novos em função da pandemia, então eles subiram de preço, mas houve principalmente uma elevação de preços nos veículos usados".

"A negociação do preço do seguro está muito relacionada ao valor do veículo na tabela Fipe, então quando há essa alteração nos preços dos veículos, é gerada uma perspectiva de alteração nos preços dos seguros", reforça Coimbra.

Ele também observa uma tendência de "reversão dessa alta nos próximos ciclos". "Principalmente porque temos observado uma estabilização nos preços dos usados, o que daqui a pouco começa a se refletir nos preços dos seguros", avalia o economista.

Ainda de acordo com dados do IPCA, o item "seguro voluntário de veículo" não só foi a maior inflação de Fortaleza nos últimos 12 meses, como também mostra que a cidade teve a maior taxa para seguro veicular entre todas as regiões pesquisadas pelo IBGE.

Seguro voluntário de veículo em 12 meses

Fortaleza (CE): 51,99%

Curitiba (PR): 51,94%

Belo Horizonte (MG): 49,50%

Recife (PE): 42,67%

Porto Alegre (RS): 41,36%

Grande Vitória (ES): 38,9%

Salvador (BA): 28,33%

Belém (PA): 24,21%

Rio de Janeiro (RJ): 21,62%

São Paulo (SP): 1,2%

Fonte: IBGE

Para Ricardo Coimbra, isso pode estar relacionado a uma possível valorização dos veículos maior em Fortaleza do que em outras regiões. Ainda na inflação em 12 meses, Fortaleza apresentou a segunda maior taxa para o item “veículo próprio” (11,5%) - atrás apenas do índice observado no Rio de Janeiro, que registrou 13,4%.

Veículo próprio em 12 meses

Rio de Janeiro (RJ): 13,4%

Fortaleza (CE): 11,5%

Recife (PE): 10,7%

Grande Vitória (ES): 10,6%

Curitiba (PR): 10,2%

Belém (PA): 9,9%

Belo Horizonte (MG): 9,3%

São Paulo (SP): 9,2%

Salvador (BA): 7,9%

Porto Alegre (RS): 7,4%

Fonte: IBGE

No Brasil, o seguro voluntário de veículo apresentou inflação de 22,7% nos últimos 12 meses. Já o item “veículo próprio” teve alta de 9,8% no período.

