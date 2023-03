Educação e alimentos: veja o que mais subiu na inflação de Fortaleza em fevereiro

A renovação de material escolar e o reajuste das mensalidades são elementos que costumam apenar financeiramente as famílias no início do ano e esse movimento de certa forma foi capturado pela inflação de Fortaleza em fevereiro.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Fortaleza e Região Metropolitana, ensino médio, pré-escola e ensino fundamental estão entre as maiores inflações no segundo mês do ano.

Veja a lista de alguns dos itens que mais subiram em fevereiro:

Cenoura: 18,7%

Manga: 17,6%

Maracujá: 15,6%

Ensino médio: 8,5%

Pré-escola: 8,2%

Ensino fundamental: 8%

Cursos regulares: 6,4%

Perfume: 5,9%

Creche: 5,9%

Fonte: IBGE

Além disso, outros itens relacionados ao ambiente educacional também apresentaram resultados expressivos, como creche (5,91%) e cursos, leitura e papelaria (5,66%).

Com os resultados nesses itens, a inflação da educação saiu em disparada como a maior dos nove grupos de produtos e serviços do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Fortaleza, com 5,66%.

Em contrapartida, a passagem aérea foi o item que apresentou a maior deflação de Fortaleza em fevereiro, com queda de 17,7%, revertendo a alta de 4,24% observada na inflação de janeiro, quando havia ficado entre as 10 maiores elevações mensais do IPCA local.

Deflações

Considerando as 10 maiores quedas, predominam itens relacionados à alimentação; a batata-inglesa, por exemplo, teve deflação de 12,4%. Em seguida, aparecem a cebola (-12,1%); laranja-pera (-7,57%) e a goiaba (-5,3%). Veja a lista:

Passagem aérea: -17,7%

Batata-inglesa: -12,4%

Cebola: -12,1%

Laranja-pera: -7,5%

Goiaba: -5,3%

Mamão: -5,2%

Tubérculos, raízes e legumes: -4,2%

Transporte por aplicativo: -4,1%

Peixe cavala: -4%

Acém: -3,79%

Fonte: IBGE

Em Fortaleza, a inflação desacelerou ao passar de 0,86% em janeiro para 0,73% em fevereiro deste ano. Com o resultado, a taxa acumula elevação de 1,60% no primeiro bimestre e de 5,86% em um intervalo de 12 meses.

Brasil

A disparada dos preços relacionados à educação não se limitam, porém, a Fortaleza: no Brasil, o grupo representa o maior impacto na inflação nacional, segundo o IBGE.

A inflação de fevereiro no País ficou em 0,84% e a maior variação também foi no grupo Educação, com 6,28%. A taxa nacional em fevereiro ficou 0,31 ponto percentual acima do índice de janeiro (0,53%).

