Imagem mostra um cofre em formato de pouco na mão de uma pessoa branca

Opinião

Contas mais caras, salário menor: a volta da inflação que corrói o bolso

Foto frontal Alberto Pompeu
Alberto Pompeu 08 de Outubro de 2025
Menino escrevendo com um lápis no livro didático no ambiente de sala de aula.

Negócios

Escolas privadas iniciam temporada de matrículas; reajuste médio no Nordeste deve ser de 8,5%

Índice seria o dobro do previsto para a inflação deste ano. Reposição leva em conta reajustes de funcionários e investimentos em infraestrutura

Paloma Vargas 02 de Outubro de 2025
Imagem de compra efetuada em vale-refeição em restaurantes

Negócios

Como as mudanças de regras do vale-alimentação e refeição vão impactar os trabalhadores?

Governo Federal discute alterar algumas regras de compras nos benefícios concedidos a trabalhadores por empresas

Mariana Lemos 05 de Setembro de 2025
Apresentador Faustão passa por transplante de órgãos após internação

Zoeira

Faustão está internado desde maio e passou por dois transplantes em agosto, revela boletim médico

O apresentador foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje (7)

Bergson Araujo Costa 07 de Agosto de 2025
foto de cliente em corredor de supermercado

Opinião

Inflação Invisível no Ceará: o custo de receber menos e pagar mais

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 29 de Julho de 2025
Imagem de xícara de café, produto que teve maior inflação acumulada em doze meses

Negócios

Preço do café cai pela primeira vez em 16 meses

Com suscetivas altas nos últimos meses, produto dobrou de preço aos consumidores

Redação 19 de Julho de 2025
Foto que contém sacos de açúcar em supermercado enquanto homem idoso escolhe um deles

Opinião

Cesta básica tem queda em Fortaleza, mas custo ainda compromete mais da metade da renda

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 24 de Junho de 2025
grão de café, produto que sofre alta de preço significativa

Negócios

Tomar café fora ou fazer em casa? O que vale mais com a alta nos preços

Neste sábado (24), é celebrado o Dia Nacional do Café. Alta no preço do produto pesa no orçamento das famílias

Redação 24 de Maio de 2025
Consumidor está no supermercado comprando um café

Negócios

Preço médio do café dobra em um ano e chega a R$ 21,09 em Fortaleza

Esse foi o alimento da cesta básica de abril com a maior variação anual

Bruna Damasceno 11 de Maio de 2025
Imagem mostra consumidores uma seção de leites e derivados no supermercado

Opinião

O que está por trás do boom de 'produtos fakes' no Brasil e quem ganha com isso

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 04 de Maio de 2025
