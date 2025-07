Preço do café cai pela primeira vez em 16 meses

A sequência de altas no preço do café, que tem sido um dos maiores pesos no orçamento familiar, pode ter sido interrompida. É o que aponta o indicador de inflação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O preço do café em pó teve queda de 0,18% entre 16 de junho e 15 de julho, na comparação com os trinta dias anteriores.

Foi a primeira queda do valor do produto em um ano e quatro meses. O café em pó é o produto com maior alta acumulada em doze meses - o produto ficou 86,53% mais caro no período.

Considerando o comportamento dos preços em 2025, o café em pó acumula a segunda maior inflação - 45,86%. O produto foi desbancado pelo tomate, que ficou 61,49% mais caro neste ano.

CONSUMIDOR PAGA O DOBRO DO PREÇO PELO CAFÉ

O preço do café em Fortaleza praticamente dobrou no último ano. O preço médio de um pacote de 300g do produto ultrapassou R$ 20,00.

Entre os motivos para a alta, está o crescimento da demanda internacional. A valorização do dólar incentiva as exportações, reduzindo a oferta do produto no mercado interno, contribuindo também para o encarecimento.

O aumento no custo do café iniciou há cerca de dois anos, puxado pela quebra de safra causada por condições climáticas adversas, somada ao crescimento da demanda global.

A crise climática tem afetado importantes países produtores, como Brasil, Vietnã e Colômbia. Especialistas apontam a possibilidade de estabilidade nos próximos anos.

TARIFAÇO DE DONALD TRUMP PODE IMPACTAR PREÇOS

O preço do café também pode ser influenciado pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump aos produtos brasileiros.

Os EUA são um dos principais mercados consumidores do café brasileiro.

Com a alta do imposto, compradores norte-americanos podem desistir de negócios, o que aumentaria a oferta do produto no mercado interno, reduzindo preços.

O efeito só poderá ser medido com clareza após o início das tarifas, previsto para 1º de agosto.