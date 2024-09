Por que o preço do café subiu tanto? Pacote ultrapassa R$ 12 em Fortaleza

O tradicional cafezinho chegou à mesa do cearense mais caro neste ano e deve continuar em alta até 2025. O pacote do grão (250 gramas) é vendido por até R$ 12,49 nos supermercados de Fortaleza, conforme pesquisa do Diário do Nordeste. A cifra mais baixa encontrada foi de R$ 9,99.

Em versões premium, o valor inicial é de quase R$ 18. O aumento do custo do produto é puxado por fatores macroeconômicos e climáticos. Dentre eles, a alta do dólar, expectativa de seca em território nacional e safra deficitária do Vietnã, um dos maiores produtores do mundo.

Veja também Negócios Crise do azeite de oliva: produtos 'fakes' e reduflação crescem diante do preço médio de R$ 40 Negócios Reduflação ocorre mais no azeite, manteiga e café, aponta estudo; veja produtos

Para se ter ideia, a inflação do café moído disparou 28,28%% no acumulado deste ano, até agosto, na Região Metropolitana de Fortaleza, conforme o Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual está acima da média nacional, de 20,10%. Somente no último mês, a majoração foi de 3,66%, na Grande Fortaleza. Essas elevações têm impactado o orçamento das famílias.

A diarista Ivanilda de Souza, de 57 anos, relata ainda não ter precisado tirar o item da lista de compras, mas passou a pesquisar mais para tentar economizar. “Tenho tentado encontrar o mais barato, mas estão todos acima de R$ 10”, lamenta.

Para um motorista de aplicativo que preferiu não se identificar, o café “virou artigo de luxo na mesa do trabalhador, assim como a manteiga e o azeite”.

Veja alguns valores do café moído (250g) em supermercados da Capital:

R$ 9,99;

R$ 10,49;

R$ 11,49;

R$ 12,49.