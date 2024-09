Frangolândia vai abrir quatro novas lojas em Fortaleza até 2025 e gerar 360 empregos; veja onde

A rede Âncora Distribuidora, empresa que administra o Frangolândia Supermercados e o Mega Atacadista, pretende expandir as operações em Fortaleza até 2025. Pelo menos quatro unidades da bandeira de varejo serão abertas nos próximos meses.

Os dados relativos às três primeiras unidades estão disponíveis no site do Frangolândia Supermercados. As lojas serão abertas, ainda em 2024, no Parque Manibura (na avenida Washington Soares), no Montese (rua 15 de Novembro) e na Aldeota (rua Costa Barros).

As informações sobre os dois primeiros estabelecimentos já haviam sido anunciados em março. Na ocasião, uma fonte do Frangolândia ouvida pela reportagem afirmou que as lojas não tinham data para inauguração por ainda dependerem da entrega de imóveis por parte dos proprietários.

Agora, ainda não há uma data definida para a abertura das unidades, mas outra fonte ouvida pelo Diário do Nordeste revela que os dois novos supermercados do Frangolândia devem ser entregues ainda em 2024.

Além do Parque Manibura e do Montese, consta no site do Frangolândia mais uma loja na Aldeota, desta vez na rua Costa Barros no cruzamento com a rua Ildefonso Albano. Assim como os dois primeiros, o supermercado também será inaugurado até o final deste ano. Cada um dos estabelecimentos deve gerar cerca de 90 empregos diretos.

Retorno às origens na Parquelândia

A quarta loja a ser aberta pelo Frangolândia ficará para 2025, mas tem um simbolismo especial pela volta da rede de supermercados ao local de origem. No ano que vem, a rede voltará à Parquelândia, inaugurando uma unidade na avenida Jovita Feitosa, ao lado da Igreja Redonda.

O espaço foi sede do primeiro supermercado da bandeira, inaugurado em 1988. Na primeira metade dos anos 2010, encerrou as atividades no espaço. Mesmo sem sair da região após a abertura do Frangolândia Parque Araxá, em 2008, o terreno continuou como propriedade do grupo.

Legenda: Terreno onde funcionava o Frangolândia Parquelândia, o primeiro da rede. Local está atualmente desocupado e deve voltar a receber o supermercado em 2025 Foto: Google Maps/Reprodução

Os planos para 2025 incluem o retorno ao endereço, em loja que seguirá os modelos de recentes reinaugurações do grupo, como no Cocó e no próprio Parque Araxá, que está em em obras de requalificação que devem ficar prontas ainda neste ano. Assim como os supermercados na Aldeota, Montese e Parque Manibura, a unidade da Parquelândia contará com geração de 90 empregos diretos.

Mega Atacadista e aumento do raio de expansão do e-commerce

O Diário do Nordeste ainda apurou que não estão nos planos da Âncora Distribuidora a abertura de novas lojas do Mega Atacadista, bandeira de atacarejo da rede. Atualmente, a marca conta com duas unidades, sendo uma na Messejana, em Fortaleza, e outra em Pacajus.

Está prevista uma maior presença em canais digitais com o Levoo Mercado, bandeira de e-commerce do grupo que atua com compras realizadas diretamente por aplicativo. O objetivo é aumentar o raio de expansão da marca para abranger toda a área nobre de Fortaleza.

Legenda: Mega Atacadista pertence à Âncora Distribuidora, dona do Frangolândia Foto: Google Maps/Reprodução

A Âncora Distribuidora é a 5ª maior empresa varejista cearense e 170ª do Brasil, de acordo com dados do ranking de 2023 da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com a Cielo.

O faturamento da rede no ano passado foi de R$ 1,15 bilhão, alta de 12% na comparação com 2022 (R$ 1,02 bilhão). São atualmente 19 lojas (17 supemercados e dois atacarejos), com expectativa de finalizar o ano com 22 unidades abertas em seis cidades cearenses (Aracati, Beberibe, Eusébio, Fortaleza, Maracanaú e Trairi).