Quais são as redes de supermercado do Ceará entre as maiores varejistas do País? Veja lista

Oito empresas cearenses do setor supermercadista estão entre as 300 maiores varejistas do Brasil, conforme ranking divulgado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com a Cielo. As três maiores do Estado (Cometa, São Luiz e Frangolândia) faturaram, juntas, R$ 4,9 bilhões em 2023.

Supermercado Cometa

Entre as 300 empresas, o cearense que ocupa o lugar mais alto da lista é o Supermercado Cometa, na posição 144. O negócio, com 38 lojas em 2023, faturou R$ 1,4 bilhão no ano passado - crescimento de 18% na comparação com 2022, quando o faturamento da varejista foi de R$ 1,1 bilhão.

O Cometa também registrou crescimento em número de funcionários no ano passado. De acordo com o ranking da SBVC, eram 3.316 colaboradores em 2023, alta de 10% na comparação com o ano de 2022.

Mercadinhos São Luiz

Com R$ 1,34 bilhão em vendas no ano de 2023, os Mercadinhos São Luiz ocupam a posição 149 no ranking e figuram como a segunda maior varejista do segmento no Ceará. A cifra representa um crescimento de 16% na comparação com o faturamento de 2022 (R$ 1,16 bilhão).

A empresa fechou o ano de 2023 com 24 lojas, uma a mais do que em 2022. Já o número de funcionários passou de 2.168 em 2022 para 2.323 em 2023, elevação de 7%.

Em 2024, o Grupo São Luiz segue em franca expansão. Os números atualizados dão conta de 26 lojas, sendo 19 Mercadinhos, seis Mercadões e um Mini, que é uma espécie de loja de conveniência da empresa. O Mini fica na Praia de Iracema e opera em caráter experimental.

No início deste mês, foi inaugurada no bairro Aldeota mais uma unidade Mercadão São Luiz, sexto estabelecimento da bandeira no Ceará. A loja é responsável para geração de 100 empregos diretos. Até o fim do ano, também deve ser inaugurado um Mercadão no bairro Mondubim e existe ainda a perspectiva de entrega de outras duas unidades, uma no Castelão e outra em Juazeiro do Norte.

Sob a bandeira mercadinho, foi aberta neste ano uma loja na Praia de Iracema e uma segunda unidade deve ser inaugurada ainda neste ano em Sobral, no interior do Estado.

Rede Âncora (Frangolândia e Mega Atacadista)

O ano de 2023 também foi de bons resultados para a Rede Âncora, detentora do Frangolândia. O faturamento foi de R$ 1,15 bilhão, crescimento de 12% na comparação com 2022 (R$ 1,02 bilhão). Com 18 lojas (duas a mais do que em 2022), a rede empregava, em 2023, 2.517 funcionários - alta de 19% na comparação com o número de colaboradores em 2022 (2.111).

A rede está na posição 170 do ranking.

Pinheiro Supermercados

O Pinheiro Supermercados faturou R$ 660 milhões em 2023, avanço de 15% ante o faturamento de R$ 573 milhões obtidos em 2022. São 23 lojas, alta de 28% ante 2022, quando eram 18 lojas, nas quais são empregados 2.172 funcionários (+18%). Além das lojas, o Pinheiro também conta com um Centro de Distribuição e está presente em Fortaleza e mais 11 cidades do interior do Ceará.

Veja o desempenho de outras redes:

(267º) Centerbox Supermercados

Faturamento em 2023: R$ 604 milhões (+12%)

16 lojas, duas a mais do que em 2022

1.854 funcionários (-2%)

(271º) Lagoa Supermercados

Faturamento em 2023: R$ 598 milhões (-5%)

Manteve as 16 lojas

1.540 funcionários (-4%)

(299º) Diniz Supermercados

Faturamento em 2023: R$ 461 milhões

Manteve as 9 lojas

981 funcionários (+14%)

Faturamento em 2023: R$ 460 milhões (+13%)

15 lojas, quatro a mais do que em 2022

1.600 funcionários (+33%)

