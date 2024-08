Cearenses Zenir e Macavi faturam R$ 1,1 bi e estão entre as maiores varejistas de eletromóveis do País

As cearenses Zenir e Macavi, do ramo de eletromóveis, estão entre as 300 maiores empresas varejistas do País, conforme ranking da Cielo e da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) referente à atuação dos negócios em 2023. Juntos, esses negócios faturaram R$ 1,19 bilhão no ano passado.

A cifra se divide em R$ 638 milhões, correspondentes ao faturamento da Zenir. Os outros R$ 553 milhões são do faturamento da Macavi no ano passado.

O faturamento de R$ 638 milhões da Zenir representa um crescimento de 21% ante a cifra que a empresa faturou em 2022, de R$ 526 milhões. De acordo com os dados da SBVC, a Zenir possui 2.025 colaboradores, crescimento de 6% em relação ao número de funcionários de 2022.

No ranking das 300 maiores varejistas, a Zenir ocupa a 252ª posição. Considerando apenas a lista das 25 maiores empresas de varejo de eletromóveis do País, ela ocupa a 19ª posição.

Um sonho nascido em Iguatu

A marca cearense encerrou 2023 com 58 lojas - uma loja a mais do que no ano de 2022, quando havia 57 lojas. A empresa atua apenas no Ceará. A Zenir teve como berço a cidade de Iguatu, em 1992, capitaneada pelo empreendedor José Alves de Oliveira, mais conhecido como Sr. Zenir.

O negócio começou em uma loja de 60 metros quadrados, apenas com a venda consignada de colchões. Posteriormente, foi evoluindo em gama de produtos ofertados e número de lojas, com a entrada da Zenir em outras cidades cearenses.

Macavi iniciou operações em Orós

A cearense de Orós Macavi encerrou o ano com 73 lojas e foi a número 280 na lista das 300 maiores varejistas do Brasil. Na lista das maiores do segmento eletromóveis, foi a 24ª. O número de funcionários em 2023 não foi informado e, em 2022, a empresa contava com 500 colaboradores, segundo o ranking.

O negócio foi criado em 1984 pelo empresário Maésio Cândido Vieira. No início das atividades, vendia apenas confecções e eletrodomésticos. A loja tem atuação no Ceará e Piauí.

Cenário desafiador

Além de trazer o ranking das maiores empresas do varejo brasileiro, o estudo da SBVC conta com uma avaliação do cenário econômico para o varejo desse segmento, que tem enfrentado uma "diminuição de sua importância relativa ao grupo das 300 maiores".

"As 25 varejistas (três a menos que na edição anterior) somam um faturamento de R$ 90,2 bilhões, fazendo com que o setor represente 8,3% das empresas e 8,0% do faturamento total. Nos últimos 5 anos, o segmento perdeu 5,4 pontos percentuais de participação entre as 300 maiores", diz o levantamento da SBVC.

O estudo relaciona os juros elevados ao adiamento da compra de bens duráveis, que dependem essencialmente das condições de crédito. "O crescimento das vendas, nesse caso, depende muito mais da capacidade de gestão do que de um 'vento a favor' da economia".

Mesmo sendo um ano desafiador para o setor de eletromóveis, o material da SBVC destaca o desempenho de algumas varejistas, sendo a Zenir uma delas. "A Leveros foi a empresa de maior crescimento, com 28% de expansão. A seguir estão Zenir (21%) e Móveis Gazin (19%)".

Veja ranking das 25 maiores empresas do segmento de eletromóveis do Brasil

Grupo Casas Bahia Móveis Gazin Ortobom Lojas Cem Fast Shop Bemol Lojas Colombo Eletrozema Lojas Becker Fujioka Leveros Novo Mundo Mercado Móveis Lojas Koerich Mobly Berlanda Armarinhos Fernando Sipolatti Zenir Móveis e Eletros Magazine Liliani Império Móveis e Eletro Lojas Guaibim Marabraz Macavi Multiloja

